Familia de joven asesinada en Santander salvó más de 30 vidas con donación de órganos

La historia de Gerlein Joya, una joven santandereana de 22 años, hoy está marcada por un acto de amor que podría cambiar la vida de otras familias, en medio del dolor por su partida, sus seres queridos decidieron permitir la donación de sus órganos y tejidos, con la esperanza de beneficiar a más de 30 personas y mantener vivo el recuerdo de quien cariñosamente llamaban "la chata".

Para Maribel Ibáñez Otalvarez, tía de Gerlein, esta decisión representa una manera de honrar la vida de una joven que tenía sueños, trabajaba para salir adelante y quería ser independiente. Su familia encontró en la donación una forma de convertir una pérdida irreparable en una oportunidad para quienes esperan una segunda oportunidad de vida con sus familiares.

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"Quisimos honrar lo que ella fue, lo que ella es y seguirá siendo, vida. Fue nuestra alegría, la forma bonita de vivir a pesar de todo, se puede seguir luchando", expresó Maribel al recordar a su sobrina.

Exigen justicia por la muerte de una joven de 22 años en Puerto Wilches, Santander #VocesySonidos https://t.co/tCorKE1iqo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 25, 2026

Según relató, la donación de órganos y tejidos podría ayudar a cerca de 30 personas. Para la familia, saber que Gerlein puede convertirse en una oportunidad para otros es una manera de preservar ese brillo que, asegura su tía, siempre tuvo en los ojos.



"Sabemos que así como sentimos esta pérdida, hay otras familias que dicen 'Tenemos oportunidad de tener a sus familiares', siendo mi chata un canal de vida, para honrar el brillo que ella tenía en sus ojitos", manifestó.

Detrás de esta decisión solidaria también hay preguntas que la familia espera resolver. Gerlein se movilizaba en su motocicleta hacia las 5:30 o 6:00 de la mañana cuando ocurrió el hecho que terminó con su vida.

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De acuerdo con el relato de su tía, inicialmente les indicaron que la joven habría sufrido un accidente de tránsito. Por eso, cuando fue trasladada en ambulancia a Bucaramanga, le solicitaron a la familia la información del SOAT.

Puerto Wilches, Santander, pide justicia por Gerlein Giovanna Joya, de 22 años, quien fue encontrada en una vía del municipio cuando iba a su trabajo; tenía 3 disparos en su cabeza. La comunidad realizó una velatón con velas y camisetas blancas. Autoridades investigan feminicidio pic.twitter.com/2uuB9nwlBA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 24, 2026

Sin embargo, minutos después, una llamada médica cambió por completo la información que habían recibido.

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"Me piden SOAT porque supuestamente fue un accidente de tránsito; sin embargo, a los minutos me llama la doctora y me dice: 'Ella no tuvo accidente, tiene tres disparos'", relató Maribel Ibáñez Joya.

La joven llegó a Bucaramanga aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Según su familiar, presentaba tres impactos de bala en la cabeza. Las circunstancias en las que resultó herida no están claras para la familia y el caso se encuentra bajo investigación.

Ahora, además de afrontar la ausencia de Gerlein, sus seres queridos esperan que las autoridades esclarezcan qué ocurrió aquella madrugada y quiénes serían los responsables.

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Gerlein soñaba con ser independiente y trabajaba en una empresa palmicultora. Su familia la recuerda como una joven alegre, llena de proyectos y con deseos de construir su propio futuro.

Su vida terminó de manera inesperada, pero sus seres queridos decidieron que su historia no quedara reducida a las circunstancias de su muerte. Con la donación de órganos y tejidos, esperan que su recuerdo permanezca también en las personas a las que pueda ayudar.

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Mientras la investigación avanza, la familia Joya intenta encontrar consuelo en esa decisión. Para ellos, "la chata" seguirá siendo vida, esperanza y una muestra de que, incluso en medio del dolor más profundo, es posible pensar en los demás.