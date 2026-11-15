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Presidente De la Espriella habló con Lucas, niño que le pidió en video que no quería morir

En una videollamada junto a la ministra de Salud, Ana María Vesga, el mandatario se comunicó con el pequeño para conocer cómo avanza su recuperación. Le dijo que verlo salvarse ha pagado todo el esfuerzo para luchar por Colombia

Ministra de Salud, Ana María Vesga, junto a Lucas Murillo.JPG
Imagen publicada en redes. Ministra de Salud, Ana María Vesga, junto a Lucas Murillo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El Presidente volvió a hablar con Lucas. Lo hizo en una videollamada en la que también participó la ministra de Salud, Ana María Vesga, y en la que el mandatario quiso conocer de primera mano cómo avanza la recuperación del niño que conoció por un video en el que le pedía que no quería morir.

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La conversación arrancó con una pregunta directa. "Hola, Luquitas, ¿cómo te sientes? Estás firme por la patria", le dijo el jefe de Estado al menor.

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Para el mandatario, el caso de Lucas no es un episodio menor. Lo siguió desde que el video del niño llegó a sus manos, y en la llamada le expresó lo que ese proceso significó: "El haber contribuido a que te salvaras ha pagado todo el esfuerzo que he tenido que hacer para llegar a aquí y seguir luchando por Colombia".

La frase no quedó ahí. El Presidente le dijo al pequeño que su historia se convirtió en un motivo para continuar: "Tú eres mi mayor aliciente para seguir luchando por Colombia".

Detrás de la recuperación de Lucas hay una familia que ha vivido momentos de angustia, incertidumbre y esperanza. Han sido días de espera y de una decisión que nunca cambió no dejar de luchar por verlo sano y sonriente.

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Ese acompañamiento, el de quienes sostienen la mano de un menor en un hospital, rara vez aparece en las fotos oficiales. Pero es la otra mitad de la historia.

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Hoy Lucas avanza en su recuperación, rodeado del amor de los suyos, sin balbula de oxigeno , caminando habalndo y sonriendo cómo cualquierb pequeño. Esa fue la noticia que el propio mandatario destacó al cierre de la conversación.

"Lucas, tu valentía y tus ganas de vivir son un aliciente inmenso para seguir trabajando por la salud de todos los colombianos", le dijo el Presidente. Y agregó: "A tu familia, mi cariño y admiración. Seguiremos atentos a tu recuperación".

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