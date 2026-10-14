Niño Lucas saldrá de la clínica tras recuperación de cirugía de corazón en Floridablanca

Lucas Murillo, el niño de 7 años que pidió ayuda a través de un video para acceder a una cirugía por una cardiopatía congénita, recibirá este 14 de octubre el alta médica en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 31 de agosto.

El menor, quien vive con su familia en Cúcuta, fue sometido a una cirugía de Fontan, un procedimiento cardíaco que se realiza en pacientes con determinadas cardiopatías congénitas. Su caso se conoció luego de que el niño publicara un video en el que solicitaba ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para acceder a la intervención que necesitaba.

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Tras hacerse pública su petición, se adelantaron las gestiones para facilitar su traslado y atención en el centro médico especializado de Floridablanca, donde recibió el tratamiento requerido.

Su padre, Luis Murillo, explicó que, antes de salir del hospital FCV, Lucas debía someterse a un último procedimiento para retirarle la gastrostomía, además de recibir las indicaciones médicas, las fórmulas de los medicamentos y las recomendaciones para continuar su recuperación en casa.



La familia permanecerá durante aproximadamente una semana en Bucaramanga, “esto debido a que Lucas deberá regresar a una cita de control, prevista para la próxima semana. También le realizarán un examen de sangre para verificar cómo evoluciona con los medicamentos formulados”, explicó el padre de Lucas.

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La salida del hospital representa un avance importante en el proceso de recuperación del menor, quien deberá continuar bajo seguimiento médico para evaluar su evolución después de la cirugía.

La Fundación Cardiovascular de Colombia destacó el acompañamiento brindado a Lucas y a su familia durante su atención hospitalaria, mientras sus padres se preparan para esta nueva etapa de recuperación.