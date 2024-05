Presidente Petro cuestionó que UNGRD trasladó $1 billón a Santander sin tener emergencias

El presidente Gustavo Petro cuestionó que la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo y de Desastres, UNGRD,bajo la dirección Olmedo López giró un billón de pesos a municipios de Santander donde no había emergencias naturales, justo antes de las pasadas elecciones regionales.

En medio del evento denominado "Acciones por la paz, la seguridad y la vida en el departamento del Cauca" el presidente Gustavo Petro indicó que bajo la dirección Olmedo López y Sneyder Pinilla la Unidad para la Gestión del Riesgo y de Desastres giró un billón de pesos a tres municipios de Santander que son Girón, Guapotá y Oiba donde no habían ocurrido calamidades naturales ni emergencias en ese momento, justo antes de las elecciones regionales del año 2023.

“Un billón de pesos fueron trasladados a municipios de Santander, en donde no había desastre natural. Ahí fue rápido, eso no fue 17 meses sin que nadie se diera cuenta, es más no sale ni en la prensa todavía porque en la prensa salen son los carrotanques”, dijo el presidente este viernes en Popayán.

Los dineros que fueron aprobados por el entonces subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla fueron, 426 mil millones para el municipio de Girón, 42 mil millones para el municipio de Oiba y para Guapotá 35 mil millones de pesos de los cuales se dieron adelantos presupuestales de hasta el 20%. Recordemos que el propio presidente Gustavo Petro suspendió los giros prestablecidos por la unidad nacional de gestión del riesgo a Corpourabá, Corantioquia y el municipio de Girón.

El cuestionado exsubdirector de la Unidad Nacional de Riesgo y Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, también debería responder por millonarios contratos que adjudicó cuando fue alcalde del municipio de Sabana de Torres, Santander, entre 2016 y 2019.

Según veedores y líder comunales consultados por Blu Radio son varias denuncias que “duermen” en la Fiscalía y Procuraduría que fueron interpuestas contra el exalcalde. Por eso piden a las entidades de control activar las investigaciones porque “no solamente debe responder por a corrupción en la UNGRD, sino por los hechos en Sabana de Torres”, manifestaron.