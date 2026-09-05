Procuraduría abre proceso disciplinario contra alcalde de Barbosa por corrida de toros

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Barbosa, Santander, Marco Alirio Cortés Torres, por las presuntas irregularidades que rodearon la corrida de toros realizada el 1 de enero de 2026 en ese municipio.

La decisión acaba de ser adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, que ahora deberá establecer si la administración municipal permitió la realización del espectáculo sin que estuvieran acreditados todos los requisitos exigidos por la normativa taurina.

Uno de los principales puntos que busca esclarecer el Ministerio Público es si la corrida contaba con todos los permisos y documentos necesarios para llevarse a cabo.

Pero la investigación también pone la lupa sobre un elemento clave la existencia de una póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual que debía cubrir los posibles riesgos derivados del evento.



El proceso disciplinario busca determinar si se cumplieron las exigencias contempladas en los artículos 14 y 15 de la Ley 916 de 2004, que establecen requisitos relacionados con la autorización y realización de espectáculos taurinos en Colombia.

La Procuraduría deberá recopilar documentos, verificar los permisos tramitados por la administración municipal y establecer si las garantías exigidas estaban vigentes y cubrían efectivamente los riesgos asociados a la corrida.

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El punto de fondo será determinar si hubo alguna actuación u omisión atribuible al alcalde frente a los requisitos que debían cumplirse para permitir la realización del espectáculo.

La decisión de la Procuraduría no significa que el alcalde haya sido declarado responsable de una falta disciplinaria. La investigación se encuentra en una etapa inicial y será durante el desarrollo del proceso cuando el Ministerio Público determine, a partir de las pruebas, si existió alguna irregularidad y quién tendría responsabilidad en ella.

Por ahora, el proceso pone bajo escrutinio la actuación de la administración municipal de Barbosa frente a la corrida de toros del pasado primero de enero y el cumplimiento de las condiciones legales necesarias para realizarla.