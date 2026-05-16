Procuraduría sanciona a exdirectivo de Metrolínea por maltrato verbal a contratista

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por tres meses al exdirector de Operaciones de Metrolínea S.A., Hermes Fuentes Vásquez, tras encontrarlo responsable de irrespetar y maltratar verbalmente a una contratista de la entidad en Bucaramanga.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que estableció que los hechos ocurrieron durante 2023, cuando el entonces funcionario sostuvo un altercado verbal con una colaboradora y, en medio de la discusión, golpeó el escritorio mientras se dirigía de forma irrespetuosa hacia ella.

Según el fallo disciplinario, la conducta del exdirectivo vulneró el deber funcional de tratar con respeto y rectitud a las personas relacionadas con el servicio público, además de afectar principios fundamentales como la moralidad administrativa y la dignidad humana.

El Ministerio Público calificó la falta como grave, cometida a título de culpa gravísima.



Aunque inicialmente la sanción consistía en suspensión e inhabilidad especial por tres meses, esta fue convertida en una multa económica debido a que Hermes Fuentes Vásquez ya no se encuentra vinculado laboralmente a Metrolínea S.A.

La suma que deberá pagar corresponde al equivalente de tres meses del salario que devengaba para la época de los hechos, es decir, cerca de 23 millones de pesos.

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El caso ya había generado atención desde 2024, cuando la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el entonces directivo por presuntas conductas irrespetuosas e intimidantes dentro de la entidad de transporte masivo.

La decisión vuelve a poner en el centro de la polémica a Metrolínea, sistema que en los últimos años ha enfrentado múltiples cuestionamientos por su crisis financiera, operativa y administrativa en el área metropolitana de Bucaramanga.