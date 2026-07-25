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¡Prográmese! Habrá cierres viales en Bucaramanga este domingo por la carrera Corre Mi Tierra

Los cierres viales serán en el centro de Bucaramanga, el puente la novena, el barrio acrópolis, La victoria, la carrera 27 y demás vías de conexión. Los cierres viales podrían afectar la movilidad de los estudiantes que presentarán las pruebas Saber 11 en algunas de las sedes del examen.

Carrera atlética en Bucaramanga este domingo programa sus recorridos
Imagen del Indersantander. Carrera atlética en Bucaramanga este domingo programa sus recorridos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

Si tiene pensado salir de casa este domingo, es mejor que programe su recorrido con anticipación. La realización de la carrera atlética Corre Mi Tierra traerá consigo restricciones a la movilidad en Bucaramanga entre las 5:00 a. m. y las 11:00 a. m., dependiendo del desarrollo de la competencia y del paso de los atletas por los diferentes puntos del recorrido.

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La competencia, que llega por primera vez a la ciudad, contará con recorridos de 5, 10, 15 y 21 kilómetros, por lo que las autoridades de tránsito dispusieron un plan especial para garantizar la seguridad de los participantes y minimizar las afectaciones a los conductores.

Entre los corredores viales que presentarán cierres temporales se encuentran sectores de la carrera 9, el Puente de La Novena, la avenida Perimetral, la calle 65, la carrera 17F y varios tramos de la carrera 27, vías que hacen parte del recorrido oficial del evento deportivo. La habilitación del tráfico vehicular se realizará de manera gradual una vez finalice el paso de los corredores.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos salir con tiempo si tienen compromisos durante la mañana del domingo y utilizar las rutas alternas que estarán habilitadas. Asimismo, hicieron un llamado a acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico dispuesto a lo largo del recorrido.

Otro aspecto que deberán tener en cuenta los bumangueses es que la tradicional ciclovía dominical sobre la carrera 27 no se realizará, debido a que este corredor vial será utilizado para el desarrollo de la carrera atlética.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar previamente los horarios y puntos de cierre para evitar contratiempos y contribuir al normal desarrollo de uno de los eventos deportivos más importantes que tendrá Bucaramanga durante este fin de semana

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