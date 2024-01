Quedan brazas que se calientan y generan nuevos incendios: Juvenal Diaz por emergencia en Ruitoque

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, habló sobre el incendio que volvió a tomar fuerza en inmediaciones al condominio Ruitoque.

De acuerdo con el mandatario, aún "quedan unas brazas que con el sol se calientan y pueden generar nuevos incendios".

"Hicimos un sobrevuelo con un helicóptero de la Policía Nacional y detectamos unas columnas de humo. Yo no lo veo grave, no hay llamadas, son unas columnas de humo y ya en tierra los bomberos en tierra. Vamos a sacar dos aeronaves de la Policía Nacional para hacer una descarga de agua sobre el punto, pero en un 98 por ciento en el departamento los incendios están controlados. Mogotes controlado, el área metropolitana controlada. Vamos a utilizar las aeronaves para controlar este conato", indicó el mandatario.

Medidas de las autoridades

De acuerdo con el mandatario, se están tomando acciones preventivas para que no se sigan presentando estos incendios.

"Hoy a las 6:00 de la tarde vamos a hacer una reunión de autocrítica con todas las autoridades para mirar en qué tenemos que mejorar, que acciones debemos tomar, qué acciones preventivas de aquí en adelante para poder atender estas emergencias, porque esto va a seguir", enfatizó.

Sobre incendios cerca de colegios y hospitales

"Le hemos pedido a los rectores que tomen medidas preventivas alrededor de los colegios, que no haya, por ejemplo, botellas de vidrio, que no haya latas, que si alguna persona fuma no bote las colillas allá. Afortunadamente, ellos no hacen las quemas que hacen los campesinos para abonar la tierra. Estamos en esa tarea y espero que, con las acciones y los planes que hagamos esta tarde con todas las autoridades, podamos tener un plan para mitigar estos incendios que se pueden presentar"; afirmó.

Escuche la entrevista aquí:

