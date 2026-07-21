Rescatan con vida a un búfalo que cayó en un pozo séptico en Piedecuesta

Un búfalo macho fue rescatado con vida luego de permanecer atrapado en un pozo séptico en el sector de Tres Esquinas, en la Mesa de Ruitoque, zona rural de Piedecuesta, Santander.

De acuerdo con la Defensa Civil Colombiana, seccional Piedecuesta, la emergencia se registró sobre las 4:00 de la tarde del sábado, cuando el animal cayó al interior de la estructura, lo que obligó a la intervención de los organismos de socorro.

Las labores de rescate estuvieron a cargo de la Defensa Civil Colombiana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta. El equipo operativo llegó al lugar durante la madrugada del domingo y adelantó una compleja operación que se prolongó por varias horas.

Finalmente, hacia las 4:00 de la mañana, los rescatistas lograron sacar al búfalo con vida, poniendo fin a una maniobra que requirió trabajo coordinado y el uso de diferentes técnicas para garantizar la seguridad del animal.



La Defensa Civil destacó además el apoyo de fundaciones animalistas que acompañaron la atención de la emergencia y resaltó la articulación entre los organismos participantes para lograr un desenlace exitoso.

Las autoridades reiteraron la importancia del trabajo conjunto entre entidades de socorro y organizaciones de protección animal para atender este tipo de situaciones y salvaguardar la vida de los animales.