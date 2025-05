Revelan las publicaciones en redes de María José Estupiñán, estudiante asesinada en Cúcuta

Una mañana común en el barrio El Bosque, de Cúcuta, terminó teñida de tragedia. A las 8:12 a. m. del jueves 15 de mayo, María José Estupiñán, una joven de 22 años y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander, fue asesinada a sangre fría frente a su vivienda.

Un video de una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre, disfrazado de domiciliario, le disparó tras entregarle una supuesta encomienda.

Las autoridades investigan los móviles del crimen, que ha causado profunda conmoción por sus escalofriantes circunstancias y por el contexto emocional y judicial que rodeaba a la víctima. Apenas un día antes de su muerte, María José había recibido una notificación judicial: un fallo a su favor en un proceso por violencia intrafamiliar contra su expareja. El dictamen incluía una indemnización de 30 millones de pesos a su favor.

María José Estupiñán Sánchez Foto: redes sociales

Las publicaciones de María José Estupiñán antes de ser asesinada

En medio de la investigación, han salido a la luz varias publicaciones en redes sociales que María José compartió en los meses y años anteriores, y que hoy toman un tono inquietante.

Una de las más comentadas data del 17 de mayo de 2024 —exactamente un año antes del crimen—. En ella, publicó la imagen de un cadáver con implantes mamarios y la frase “A la tumba no vamos a llevarnos nada”, acompañada del mensaje: “Y la queso”.

Días después, el 20 de mayo, compartió un post de humor negro que decía: “Si me muero, me planchan el cabello”, al que añadió: “Ondas, por favor y no me quiten las pestañas”. La frase, que en su momento fue tomada como una broma, hoy es leída con desconcierto.

Publicaciones en redes sociales de María José Estupiñán. Foto: Captura de redes sociales

Publicidad

Pero quizá el mensaje más polémico fue publicado el 8 de marzo de este año, Día Internacional de la Mujer: “Mi papá es paraco, allá ustedes si me tocan”. También llamó la atención una publicación del 4 de abril: “Extraño de Colombia hasta el sonido de un tiro”.

Estos mensajes, que entonces pasaron desapercibidos para muchos, ahora son analizados en detalle por los investigadores, quienes no descartan un posible crimen pasional como móvil del asesinato. La Policía y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas, mientras familiares y allegados claman por justicia y piden que se indague a fondo en el entorno emocional de María José.