Rodolfo Hernández apelará contra fallo condenatorio en el caso Vitalogic

En un video de dos minutos, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, reapareció en público para anunciar que apelará la decisión del Juez Décimo Penal de Bucaramanga que lo condenó por el escándalo de corrupción de Vitalogic. El 13 de junio el juez dará a conocer el sentido del fallo (años de condena), ese día Rodolfo Hernández apelará, señaló en sus redes sociales.

Así va el caso Vitalogic

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández confirmó que apelará la decisión del juez que lo condenó por el caso de corrupción conocido como Vitalogic, en cual ya se anunció un sentido de fallo condenatorio que se deberá conocer el 13 de junio próximo. Hernández aclaró que buscará quedar absuelto en segunda instancia.

“Usted ha dicho que quedo en libertad por la presunción de inocencia que le cabe a todo acusado, usted ha dicho que dictará sentencia de primera instancia el día 13 de junio y ha dicho también que puedo apelar a las diferentes instancias incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Se lo agradezco mucho señor Juez, eso es lo que haré, voy a apelar no sólo ante la justicia”, dijo Rodolfo Hernández, en un video publicado en sus redes sociales.

Hernández finalizó el mensaje que publicó en sus redes sociales recordando que está enfermo como lo confirmó Medicina Legal, pero más allá de eso, está lucido para buscar su inocencia y en el sonado caso Vitalogic.

“Voy a apelar, antes que nada, ante los más de 10 millones 600 mil colombianos que me votaron y también ante los que no me votaron, voy a apelar ante los colombianos de bien que saben de sobra el mal que la politiquería le ha hecho al país y a la justicia, a pelo ante la justicia, ante los estudiantes, ante los académicos para que revisen la causa, apelo ante todos los colombianos, para ello estoy haciendo estos videos donde pretendo demostrar mi inocencia”, afirmó Hernández.