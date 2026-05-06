Sancionan a alférez de Floridablanca por intimidar con arma traumática a conductor

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por tres meses al agente de Tránsito de Floridablanca, Edgar Alonso Galvis Acosta, tras comprobar que abusó de sus funciones durante un procedimiento realizado en 2021.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en el barrio Lagos II, cuando el funcionario atendía un procedimiento de imposición de comparendo. En medio de un altercado con los ocupantes de un vehículo, Galvis Acosta extrajo un arma traumática de su motocicleta, apartándose del protocolo técnico que rige este tipo de actuaciones.

La entidad determinó que el agente incurrió en una vía de hecho al abandonar el procedimiento formal, poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos involucrados. Además, concluyó que su conducta vulneró el principio de moralidad que orienta la función administrativa.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta como una falta grave cometida a título de dolo, lo que derivó en la sanción disciplinaria impuesta al servidor público.