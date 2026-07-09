Santander alista proyectos para De La Espriella; estará el 14 de julio en Bucaramanga

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó su visita a Bucaramanga para el próximo martes 14 de julio, en el marco de los empalmes regionales con las autoridades territoriales, un espacio en el que Santander presentará una agenda de proyectos estratégicos con el propósito de gestionar respaldo del nuevo Gobierno Nacional para su ejecución.

El anuncio fue realizado por el gobernador encargado de Santander, Eduard Sánchez, quien explicó que el departamento ya avanza en la preparación del documento que será presentado durante el encuentro y que recogerá las principales necesidades de los municipios y de la administración departamental.

"Se nos tiene ya previsto el día 14 de julio la visita del presidente electo Abelardo De La Espriella para poder hacer esos empalmes con las regiones", señaló el mandatario encargado.

Sánchez explicó que, siguiendo la metodología definida desde Bogotá, los 87 municipios de Santander están priorizando los proyectos que ya cuentan con estudios y diseños en fase tres, con el fin de que puedan ser tenidos en cuenta dentro de la agenda de inversión del nuevo Gobierno.



Paralelamente, la Gobernación de Santander adelanta la selección de las iniciativas que considera estratégicas para el desarrollo del departamento. Entre ellas se encuentran proyectos de infraestructura vial, saneamiento básico, agua potable y fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para el cual se buscará una mayor financiación por parte de la Nación.

El gobernador encargado indicó que también se incluirán proyectos para mejorar los sistemas de acueducto en varios municipios que actualmente presentan dificultades en el suministro de agua potable, iniciativas que ya cuentan con un importante nivel de estructuración técnica.

La expectativa de las autoridades departamentales es que este primer encuentro con el presidente electo permita definir una hoja de ruta para impulsar inversiones que beneficien a los 87 municipios de Santander y contribuyan a acelerar la ejecución de obras consideradas prioritarias para el desarrollo del departamento.