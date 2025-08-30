Santander, tercer departamento con más casos de dengue: 7 muertes, tres de ellos menores de edad

Las autoridades de salud de Santander han encendido las alarmas debido al alarmante aumento de casos de dengue, que ha colocado al departamento en el tercer lugar a nivel nacional, hasta el momento, se han reportado 8.338 casos de esta enfermedad, lo que ha resultado en 7 muertes, tres de ellos de menores de edad.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, hizo un llamado urgente a la comunidad para reforzar las medidas de prevención y controlar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti “el llamado a la comunidad es a seguir realizando acciones para eliminar los criaderos de mosquitos, como no dejar agua estancada y eliminar objetos como llantas, tarros que favorezcan la reproducción de estos vectores, limpiar canaletas y siempre lavar frecuentemente los lavaderos de las casas”, expresó Prada.

Blu Radio. Dengue //Foto: Gobernación de Santander

Las autoridades de salud han intensificado las campañas de concientización en la región, además de coordinar con los municipios acciones de fumigación y limpieza de espacios públicos.

Sin embargo, Prada subrayó que la responsabilidad principal recae sobre cada hogar, ya que la eliminación de criaderos en patios y alrededores es clave para reducir la propagación de la enfermedad.

El dengue hemorrágico, la forma más grave de la enfermedad, ha sido el causante de las muertes en el departamento, lo que eleva la preocupación entre las autoridades sanitarias, con la temporada de lluvias en pleno auge, el riesgo de nuevos brotes sigue latente, por lo que las autoridades enfatizan la necesidad de tomar medidas preventivas de manera constante.