Santandereana gana Premio Goldman 2026 por su defensa ambiental del Magdalena Medio

La líder ambiental Yuvelis Natalia Moreno, oriunda de Puerto Wilches, Santander, fue reconocida este 2026 con el Premio Goldman, considerado el “Nobel ambiental”, por su trabajo en defensa de la vida, la pesca artesanal y la oposición al fracking en el Magdalena Medio.

Desde San Francisco, Estados Unidos, donde se realizará la ceremonia de premiación, la joven de 26 años recordó los inicios de su liderazgo en medio de un contexto que pasó rápidamente de la tranquilidad a la preocupación.

“Empezamos metidos en una burbuja porque pensábamos que, como éramos del municipio, aquí no nos podía pasar nada. Es que somos hijos de esta tierra”, afirmó. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de las tensiones, la participación en los encuentros comunitarios disminuyó.

“Al primer encuentro fuimos sin miedo, éramos bastantes. Ya a la segunda, participaron muchos menos”, agregó.



Moreno inició su activismo en 2020, cuando comenzaron las discusiones sobre la implementación de proyectos piloto de fracking en Puerto Wilches. Su liderazgo la llevó a convertirse en una de las voces más visibles en contra de esta técnica de extracción de hidrocarburos, señalada por sus impactos ambientales. A raíz de su trabajo, fue víctima de amenazas, lo que la obligó a salir del país.

El ambientalista santandereano Oscar Sampayo destacó la importancia del reconocimiento internacional.

“Sentirnos orgullosos de que una hija de Santander, una hija de la ribera del Magdalena, se haya ganado este distinguido premio por defender la vida y la naturaleza, es de un orgullo inconmensurable”, expresó en entrevista con Blu Radio.

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Sampayo subrayó que este galardón no solo exalta la labor de Moreno, sino que también representa un respaldo a las comunidades que se oponen al fracking en la región.

“Este premio también debe servir para cerrarle la puerta a estas técnicas tan contaminantes y destructivas, y para avanzar hacia una transición energética”, señaló.

Yuvelis Moreno se convierte así en la tercera mujer colombiana en recibir el Premio Goldman, consolidando el papel de las lideresas ambientales del país en la defensa de los territorios.

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La ceremonia de entrega del galardón se llevará a cabo en la tarde de este lunes en San Francisco, donde la santandereana será reconocida por una lucha que, como ella misma lo afirma, nació desde el amor por su tierra y por las formas de vida que dependen del río Magdalena.