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Se conoce la identidad de la mujer que murió en el Cañón de Las Iguanas en Santander

La mujer, de 62 años, murió luego de resbalar y caer a un abismo en el Cañón de Las Iguanas en la vía que comunica de Girón a Zapatoca, mientras practicaba senderismo con su pareja.

Ponalsar y los cuerpos de Bomberos Voluntarios recuperaron el cuerpo de una mujer que cayó a un abismo mientras practicaba senderismo.jpg
Imagen de los Organismos de Socorro. Ponalsar y los cuerpos de Bomberos Voluntarios recuperaron el cuerpo de una mujer que cayó a un abismo mientras practicaba senderismo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Luego de 11 horas de una compleja operación de rescate, organismos de socorro recuperaron el cuerpo de Eunice Ríos Quintero, de 62 años, quien falleció tras caer a un abismo de más de 30 metros mientras realizaba senderismo en el sector del Cañón de Las Iguanas, en zona rural del municipio de Girón.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la emergencia se registró en la vereda Chocoita, cerca de la vía que comunica con Zapatoca. La mujer recorría el sendero junto a su pareja sentimental cuando, al parecer, perdió la estabilidad, resbaló y cayó al vacío.

Las labores de búsqueda y recuperación se extendieron durante cerca de 11 horas debido a las difíciles condiciones del terreno. El cuerpo quedó en una zona de pendiente pronunciada, con vegetación densa y de difícil acceso, lo que obligó a desplegar un operativo especializado de rescate vertical.

En la operación participaron rescatistas de Ponalsar, junto con unidades de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Floridablanca y Piedecuesta, quienes trabajaron de manera articulada para recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta la vía principal de la vereda Chocoita.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargados de realizar los actos urgentes e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a quienes practican senderismo y deportes de aventura para que recorran únicamente rutas autorizadas, utilicen equipos adecuados y extremen las medidas de precaución, especialmente en zonas de alta pendiente y de difícil acceso, con el fin de prevenir este tipo de tragedias.

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