Sector del calzado en Bucaramanga se declaró en crisis: "una de las peores en 36 años"

El gremio del calzado en Bucaramanga atraviesa una de sus peores crisis en más de tres décadas, según lo afirmó David Rodríguez, director de Fedecalzado, quien señaló que el 2024 ha sido un año especialmente difícil para el sector.

La falta de poder adquisitivo de los colombianos y la baja demanda en los almacenes han generado un retroceso sin precedentes en la producción, afectando directamente a las empresas y sus trabajadores.

"2024 para el sector calzado ha estado difícil. Como todo el mundo sabe, la economía está resentida. Los almacenes, o el pueblo colombiano, no tiene poder adquisitivo. Por lo tanto, los almacenes no compran. Y si no compran, pues no nos pagan y no producimos", expresó Rodríguez.

Esta falta de circulación de dinero en la economía ha puesto a las empresas en una situación crítica, reduciendo su capacidad operativa y forzando una drástica reducción de personal, advierte Fedecalzado.

Publicidad

Rodríguez fue contundente al señalar que este ha sido uno de los peores años que el gremio ha enfrentado: "Este año, yo creo que de los 36 años que llevamos en el sector calzado, para mí es uno de los años más difíciles que hemos pasado. Las empresas también, yo creo que han reducido más del 50% de los trabajadores".

Publicidad

Según el gremio del calzaldo, la disminución de empleos es uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis, pues además de afectar a las empresas, deja a miles de familias sin sustento.

Ante esta situación, el director de Fedecalzado hizo un llamado urgente a la comunidad santandereana para apoyar el producto local y reactivar la economía regional.

"Necesitamos que nosotros, los santandereanos, pues compremos los santandereanos, para así, digamos, mover la economía de nuestra región", dijo, resaltando la importancia de la solidaridad regional como una posible salida a la difícil situación.

El sector del calzado ha sido históricamente uno de los pilares económicos de Bucaramanga, generando empleo y dinamizando la economía local. Sin embargo, la coyuntura económica actual, agravada por la baja demanda y la competencia de productos importados, ha llevado a muchas empresas al borde del cierre.