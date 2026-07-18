En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Álvaro Uribe
Congreso
Beto Coral
Charlie Zaa
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sicariato en Barrancabermeja terminó en persecución policial: deja dos muertos y un herido

Sicariato en Barrancabermeja terminó en persecución policial: deja dos muertos y un herido

Lo que comenzó como un ataque sicarial en el barrio San Silvestre terminó en una persecución de película por las calles de Barrancabermeja. El saldo fue de dos muertos y un herido tras la reacción de las autoridades.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Barrancabermeja este sábado, luego de que un presunto ataque sicarial desencadenara una persecución policial que terminó con dos personas muertas y una más herida.

La primera víctima fue identificada como John Edwin Sosa, residente de la vereda Campo Gala, en el corregimiento El Llanito, quien fue asesinado en el barrio San Silvestre mientras trabajaba en un establecimiento dedicado al lavado de motocicletas.

De acuerdo con la información preliminar, Sosa fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en al menos cuatro oportunidades. Aunque intentó escapar corriendo hacia el asentamiento humano ubicado frente al establecimiento, cayó sin vida a pocos metros del lugar.

Tras recibir el reporte del atentado, unidades de la Policía iniciaron un operativo que permitió ubicar a dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta que, al parecer, no portaba placas y que estarían relacionados con el crimen.

La persecución se extendió hasta la calle 48 con carrera 19, cerca de la tienda Amapola, donde se registró un enfrentamiento armado entre los uniformados y los ocupantes del vehículo.

Como resultado del procedimiento, uno de los presuntos implicados murió en el lugar y permanece sin identificar, mientras que Juan Camilo Carreño Duarte resultó herido y fue trasladado a la Clínica Magdalena, donde recibe atención médica.

Publicidad

Unidades de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cuerpo de John Edwin Sosa y avanzan en las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y determinar la participación de los dos jóvenes en el atentado.

Con este caso, ya son 58 las víctimas mortales por hechos violentos registradas en lo corrido de 2026 en Barrancabermeja, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades por el incremento de la violencia en el distrito petrolero.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Barrancabermeja

Noticias de hoy

Blu Radio

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad