Sicariato en Barrancabermeja terminó en persecución policial: deja dos muertos y un herido

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Barrancabermeja este sábado, luego de que un presunto ataque sicarial desencadenara una persecución policial que terminó con dos personas muertas y una más herida.

Una persecución de película se registró en Barrancabermeja tras un presunto sicariato en el barrio San Silvestre. La reacción de la Policía terminó en un intercambio de disparos que dejó un presunto responsable muerto y otro herido, trasladado a un centro asistencial. pic.twitter.com/wLjTNUyysi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 18, 2026

La primera víctima fue identificada como John Edwin Sosa, residente de la vereda Campo Gala, en el corregimiento El Llanito, quien fue asesinado en el barrio San Silvestre mientras trabajaba en un establecimiento dedicado al lavado de motocicletas.

De acuerdo con la información preliminar, Sosa fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en al menos cuatro oportunidades. Aunque intentó escapar corriendo hacia el asentamiento humano ubicado frente al establecimiento, cayó sin vida a pocos metros del lugar.



Tras recibir el reporte del atentado, unidades de la Policía iniciaron un operativo que permitió ubicar a dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta que, al parecer, no portaba placas y que estarían relacionados con el crimen.

La persecución se extendió hasta la calle 48 con carrera 19, cerca de la tienda Amapola, donde se registró un enfrentamiento armado entre los uniformados y los ocupantes del vehículo.

Como resultado del procedimiento, uno de los presuntos implicados murió en el lugar y permanece sin identificar, mientras que Juan Camilo Carreño Duarte resultó herido y fue trasladado a la Clínica Magdalena, donde recibe atención médica.

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Unidades de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cuerpo de John Edwin Sosa y avanzan en las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y determinar la participación de los dos jóvenes en el atentado.

Con este caso, ya son 58 las víctimas mortales por hechos violentos registradas en lo corrido de 2026 en Barrancabermeja, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades por el incremento de la violencia en el distrito petrolero.