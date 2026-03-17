En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Policías asesinados
Leche Algarra
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Siguen protestas de comunidades por mal estado de vías en Santander, pero sin bloqueos

Siguen protestas de comunidades por mal estado de vías en Santander, pero sin bloqueos

Comunidades, Invías y Gobernación de Santander llegaron a un acuerdo para no afectar la movilidad en las vías que comunican a Bucaramanga con Bogotá y la costa Atlántica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad