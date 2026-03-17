Siguen protestas de comunidades por mal estado de vías en Santander, pero sin bloqueos

Una reunión entre comunidades que mantenían bloqueado el paso entre Bucaramanga y Bogotá en los peajes de Curití y Oiba, la Gobernación de Santander y delegados del Invías, permitió que los manifestantes accedieran a no afectar la movilidad por este eje vial, aunque mantendrán las protestas.

El secretario del Interior, Oscar Hernández, confirmó que se llegó a un acuerdo con los manifestantes en un puesto de mando unificado en el municipio de Curití, en el que, además, se pactó una reunión el próximo 25 de marzo para continuar con la mesa de diálogo.

“Para escuchar a las comunidades y al Invías con el fin de generar acciones en cuanto a las peticiones que han tenido los líderes de la protesta asimismo unificar los liderazgos de los peajes la protesta en el departamento de Santander y poder avanzar en esta mesa de diálogo y que se busque a través de reuniones técnicas la solución definitiva a las peticiones con relación a los mantenimientos de la ruta 45 ruta de los comuneros”, explicó el funcionario.

El secretario Hernández, precisó que, mientras avanzan los espacios de concertación con las comunidades, no habrá bloqueos en la vía y las talanqueras se mantendrán arriba.



“Garantizando la movilidad en este corredor vial del departamento. Asimismo, desde la Gobernación de Santander se continuará acompañando el proceso interinstitucional para buscar soluciones concertadas que permitan fortalecer la seguridad, la convivencia y la movilidad de los santandereanos”, indicó el secretario del Interior.

Comunidades y transportadores aseguran que la protesta busca presionar al Gobierno nacional para que intervenga de manera urgente esta vía, que según denuncian presenta un deterioro evidente en varios tramos.

Jorge Rodríguez, transportador de la zona, afirmó que “la protesta es una medida de presión para exigir una intervención urgente en la carretera. Hay un deterioro evidente en varios tramos, lo que ha generado dificultades para el transporte de carga y pasajeros”.

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Los acuerdos también aplican para el peaje de Piedras Blancas en la vía entre Bucaramanga y San Alberto, Cesar, donde las comunidades también reclaman por mejoras en las carreteras.