Supersalud inspecciona a la Clínica Foscal por denuncia de paciente que rechazó amputación

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una inspección inmediata a la Clínica Foscal, en Bucaramanga, tras la denuncia de una paciente que aseguró que un especialista le propuso amputarle una pierna, pese a que, según su versión, existiría otra alternativa de tratamiento para preservar la extremidad.

El caso se conoció a través de un video publicado en redes sociales, en el que la mujer relató que años atrás sufrió un accidente que dejó un fragmento de gasa en una de sus piernas. Explicó que acudió a la Clínica Foscal para que le retiraran el cuerpo extraño, pero afirmó que durante la atención médica le plantearon la amputación de la extremidad, decisión con la que no estuvo de acuerdo por considerar que existían otras opciones quirúrgicas.

Ante la denuncia, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, ordenó una visita de inspección al centro asistencial para verificar la atención brindada y establecer si hubo vulneración del derecho a la salud de la paciente.

"Esto es inadmisible. He ordenado una inspección a la Clínica FOSCAL para que rinda cuentas por este caso. Así mismo, el equipo de Superdefensores está acompañando a la paciente para que reciba la atención que requiere lo antes posible. No quiero pensar que le están negando el servicio porque es una usuaria de Nueva EPS", afirmó Quintero.



La #Supersalud ordenó una inspección inmediata a la Clínica FOSCAL, en Bucaramanga, para verificar la atención brindada a una paciente que denunció la presunta vulneración de su derecho a la salud.



Por instrucción del superintendente @QuinteroCalle , un equipo de la entidad… pic.twitter.com/zPvvzCSJDV — Supersalud (@Supersalud) July 22, 2026

Según la Supersalud, la paciente denunció que el procedimiento quirúrgico que necesitaba habría sido cancelado después de expresar su desacuerdo con la propuesta de amputación realizada por un especialista.

Tras conocer el caso, la entidad activó la ruta de atención mediante el mecanismo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) y adelanta actuaciones de verificación tanto con la IPS como con la EPS para esclarecer lo ocurrido y garantizar que la usuaria reciba la atención requerida.

Publicidad

El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, recordó que "ninguna persona puede ver afectado su acceso oportuno a los servicios de salud por razones administrativas o por su asegurador" y advirtió que, si se evidencian irregularidades, la entidad adelantará las actuaciones correspondientes.

La inspección ocurre en medio de la crisis con Nueva EPS

La decisión de la Superintendencia se produce apenas dos semanas después de que la Clínica Foscal advirtiera que suspendería progresivamente la atención a usuarios de Nueva EPS debido a una cartera vencida que, según el centro médico, supera los 430.000 millones de pesos.

Publicidad

Precisamente, el superintendente Daniel Quintero señaló que una de las hipótesis que será objeto de verificación es que la atención de la paciente no haya sido afectada por su condición de afiliada a Nueva EPS, aunque aclaró que esa situación deberá ser establecida durante la investigación.

Hasta el momento, la Clínica Foscal no se ha pronunciado públicamente sobre la inspección ordenada por la Superintendencia ni sobre las afirmaciones realizadas por la paciente. La investigación administrativa continúa para determinar si existieron fallas en la prestación del servicio o vulneraciones a los derechos de la usuaria.