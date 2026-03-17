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Suspenden a alcalde de Suratá por nombrar a técnico en cargo que exigía a un profesional

Excon Jerónimo Pabón Vega, alcalde de Suratá, Santander, fue suspendido por 15 meses por nombrar en la Umata a un técnico.

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