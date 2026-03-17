Suspenden a alcalde de Suratá por nombrar a técnico en cargo que exigía a un profesional

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de 15 meses al alcalde de Suratá, Excon Jerónimo Pabón Vega, por nombrar director de Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria a Ludwing Guerrero Jove, quien no tenía formación profesional en áreas agropecuarias o afines.

De acuerdo con el ente de control, el mandatario designó en 2024 como jefe encargado de la Umata a Guerrero Jove.

La investigación estableció que el funcionario designado solo tenía formación como bachiller y un título técnico como trabajador en ganadería bovina, lo que no cumplía con los requisitos establecidos en la ley y en el manual de funciones del municipio para ocupar ese cargo directivo.

Por estos hechos, la Procuraduría determinó que el alcalde incurrió en una falta disciplinaria al realizar el nombramiento sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales, conducta que fue calificada como grave a título de dolo.



En la misma decisión, el Ministerio Público también sancionó a Guerrero Jove con suspensión por dos meses, al considerar que asumió el cargo sin acreditar las condiciones exigidas, falta calificada como grave a título de culpa gravísima.

El fallo, en primera instancia, además de la suspensión para el alcalde, incluye una inhabilidad especial por el mismo periodo, lo que le impide ejercer funciones públicas durante ese tiempo.

#Atención Procuraduría suspende por 15 meses al alcalde de Suratá, Santander, Excon Jerónimo Pabón, por nombrar como jefe (e) de la UMATA a un bachiller. "Ludwing Guerrero no acreditaba el título profesional para sumir el cargo", afirmó el Ministerio Público #MañanasBlu pic.twitter.com/SQDJaAs6Y7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 17, 2026