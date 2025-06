Terror en Barrancabermeja: atacaron a tiros un supermercado por negarse a pagar extorsión

Un supermercado fue atacado a tiros por desconocidos que se movilizaban en motocicleta. Aunque no hubo heridos, el hecho encendió las alarmas entre los habitantes de la zona. Según los denunciantes, el ataque ocurrió después de que los dueños del negocio se negaran a pagar la extorsión.

Además del atentado, varios comerciantes han recibido audios intimidantes en los que se les amenaza directamente si no acceden a pagar las exigencias económicas. En uno de estos mensajes, al que tuvo acceso Blu Radio, se escucha: "¿Vos crees que porque no abrís el local, o porque no contestas las llamadas, vamos a dejar de hacer nuestro trabajo? Le estamos pidiendo a todos los de la 52 que colaboren. Vamos a retomar la zona. Usted es un objetivo militar. Esto es un gobierno de guerrilla.”

La situación ha generado pánico y zozobra en la comunidad, que teme por su seguridad. Algunos comerciantes incluso han cerrado sus locales por miedo a represalias.

Ante esta crisis, el GAULA de la Policía Nacional, el GAULA Militar y la Alcaldía de Barrancabermeja recorrieron la comuna 4 para recopilar denuncias y ofrecer acompañamiento. Sin embargo, hasta el momento no hay pronunciamiento oficial sobre el ataque armado ni sobre las amenazas recibidas por los comerciantes.

Los afectados exigen mayor presencia de las autoridades y acciones concretas frente a una situación que, según ellos, ya pasó de las advertencias al terror armado.

Pero para muchos, esa presencia institucional no basta "las amenazas son reales, y ya nos dispararon, aquí estamos solos", dijo uno de los comerciantes, quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias.

Algunos comerciantes ya tienen letrero de venta de negocio ante el temor de represalias mientras otros esperan una respuesta contundente de parte de las autoridades