Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tragedia en el río Salazar: cinco muertos, entre ellos dos niños, tras creciente repentina

Tragedia en el río Salazar: cinco muertos, entre ellos dos niños, tras creciente repentina

Creciente súbita del río Salazar en Norte de Santander arrastra a bañistas: 5 muertos, incluidos 2 menores. Balneario cerrado como medida preventiva.

Tragedia en el río Salazar: cinco muertos, entre ellos dos niños, tras creciente repentina
Tragedia en el río Salazar.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Richard Quiñonez
|
Actualizado: agosto 09, 2025 09:02 p. m.

La Policía del departamento de Norte de Santander confirmó que cinco personas murieron este sábado luego de que una creciente súbita del río Salazar arrastrara a un grupo de bañistas en un reconocido balneario de la zona. Entre las víctimas hay dos menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas fallecidas fueron identificadas como Bianca Isabella Velandia Cristancho, de 10 años; Mariela Cristancho; Danny Stiwar Burbano Gauta, de 10 años; Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años, y Esperanza Gauta.

El inspector de Policía Luis Eduardo Laduado explicó a Blu Radio que la emergencia se registró hacia las 3:30 de la tarde, cuando la comunidad alertó sobre el aumento repentino del caudal.

“En un momento a otro el río creció y se llevó a tres mujeres adultas y dos menores”, señaló el inspector.

Las labores de búsqueda concluyeron cerca de las 6:30 p. m., y las autoridades confirmaron que no hay más personas desaparecidas. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Belén y serán remitidos antes de la medianoche a Medicina Legal en Cúcuta.

Como medida preventiva, el balneario permanecerá cerrado desde el domingo. Testigos relataron que en el lugar no llovía al momento de la tragedia y que se desarrollaba un festival de bandas con asistencia de familias y niños, la gran mayoría de Cúcuta y parte de las víctimas de esta tragedia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cúcuta

Norte de Santander