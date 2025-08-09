Tragedia en el río Salazar: cinco muertos, entre ellos dos niños, tras creciente repentina

La Policía del departamento de Norte de Santander confirmó que cinco personas murieron este sábado luego de que una creciente súbita del río Salazar arrastrara a un grupo de bañistas en un reconocido balneario de la zona. Entre las víctimas hay dos menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas fallecidas fueron identificadas como Bianca Isabella Velandia Cristancho, de 10 años; Mariela Cristancho; Danny Stiwar Burbano Gauta, de 10 años; Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años, y Esperanza Gauta.

El inspector de Policía Luis Eduardo Laduado explicó a Blu Radio que la emergencia se registró hacia las 3:30 de la tarde, cuando la comunidad alertó sobre el aumento repentino del caudal.

“En un momento a otro el río creció y se llevó a tres mujeres adultas y dos menores”, señaló el inspector.



#ATENCIÓN Una creciente súbita del río que atraviesa Salazar de las Palmas se cobró la vida de una mujer de 35 años, su hija de 10 y otro menor de edad que no ha sido identificado. Tres personas más fueron rescatadas por las autoridades y a esta hora reciben atención médica. pic.twitter.com/IMvMRxBoGu — Manolesco (@jhonjacome) August 9, 2025

Las labores de búsqueda concluyeron cerca de las 6:30 p. m., y las autoridades confirmaron que no hay más personas desaparecidas. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Belén y serán remitidos antes de la medianoche a Medicina Legal en Cúcuta.

Como medida preventiva, el balneario permanecerá cerrado desde el domingo. Testigos relataron que en el lugar no llovía al momento de la tragedia y que se desarrollaba un festival de bandas con asistencia de familias y niños, la gran mayoría de Cúcuta y parte de las víctimas de esta tragedia.