Trágico accidente en la Troncal del Magdalena Medio: dejó dos muertos

En la madrugada de hoy, un grave accidente de tránsito ocurrió en la Troncal del Magdalena Medio, a la altura del kilómetro 97+900 metros, en el sector El Opón, jurisdicción de Barrancabermeja, Santander.

Fuerte accidente en la Troncal del Magdalena Medio deja dos personas muertas cerca al sector El Opón. Dicen las autoridades que una tractomula se estrelló contra una camioneta donde viajaba una pareja #VocesySonidos pic.twitter.com/YKKpFN5qdo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 30, 2025

El siniestro involucró a tres vehículos: un tractocamión, un camión y una camioneta en la que viajaba una pareja. El accidente dejó como saldo trágico la muerte de ambos ocupantes de la camioneta.

Según las autoridades, todo se originó por la falta de distancia entre los vehículos en la vía que conecta el corregimiento de Puerto Nuevo con la zona de La Lizama.

El camión que circulaba por la carretera no pudo evitar una colisión con la parte trasera de la camioneta. Este impacto provocó que la camioneta fuera arrastrada por varios metros.

Al mismo tiempo, la camioneta chocó de frente contra el tractocamión que circulaba en sentido contrario, lo que generó que los ocupantes quedaran atrapados dentro del vehículo de forma violenta.

El Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja se desplazó rápidamente al lugar del accidente, donde realizaron arduas labores de rescate para liberar los cuerpos de las víctimas atrapadas en la camioneta.

Sin embargo, los dos ocupantes del vehículo, una pareja, quedaron completamente prensados en el interior debido a la magnitud del impacto.

En el lugar también estuvieron presentes unidades de la Policía de Tránsito, quienes iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas del accidente. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial que determine si hubo factores adicionales que contribuyeron a este trágico siniestro.

La vía que conecta Río Ermitaño con La Lizama, conocida por su alto flujo de tráfico, fue cerrada mientras se realizaron las labores de rescate y se atendía la situación.

En este corredor constantemente se registran accidentes debido a la velocidad de los conductores al manejar.