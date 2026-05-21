Trancones hasta de tres horas entre Piedecuesta y Floridablanca desesperan a conductores

Los interminables trancones entre Piedecuesta y Floridablanca tienen al límite a miles de conductores del área metropolitana de Bucaramanga. Las obras de ampliación sobre la autopista, en jurisdicción de Floridablanca, están generando demoras de hasta tres horas en los desplazamientos diarios de quienes deben movilizarse hacia la capital santandereana por trabajo, estudio o temas de salud.

Desde las primeras horas de la mañana, las filas de vehículos comienzan a extenderse desde el sector del ICP y el intercambiador de Guatiguará, afectando especialmente a los residentes de Piedecuesta.

Uno de los afectados, quien diariamente se desplaza a Bucaramanga para trabajar y llevar a su hija al colegio, relató el desespero que viven cientos de conductores atrapados en la congestión vehicular.

“Empezando el día ya hay carros estacionados al lado de la vía. El trancón hoy Piedecuesta–Floridablanca inicia en el ICP. Llevo 20 minutos desde el intercambiador Guatiguará y no he llegado al colegio Cantillana. No hay movilidad, voy con una niña para el colegio, esto se hace insostenible, no hay calidad de vida para nada”, expresó.



El conductor aseguró que los represamientos son constantes y que en algunos momentos el tráfico queda completamente paralizado.

“Aquí vamos, al fondo se ven tractomulas, lo de todos los días, pero hoy es más severo. Hay momentos que se mueve y otros momentos se paraliza. Waze me dice que desde el intercambiador de Guatiguará hasta Lagos del Cacique son aproximadamente casi dos horas”, añadió.

Desesperados se encuentra los habitantes de Piedecuesta porque demoran más de 2 horas para llegar a Bucaramanga por obras de ampliación de la autopista en Floridablanca. "Es un caos la movilidad y es más fácil llegar a San Gil o Barrancabermeja", señalaron conductores #MañanasBlu pic.twitter.com/0HyvQJfNqM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 21, 2026

La situación también preocupa por las emergencias médicas que pueden presentarse en medio del colapso vial. Otra residente de Piedecuesta contó que recientemente su padre sufrió un accidente cardiovascular y el trayecto hacia un centro médico tomó mucho más tiempo del habitual.

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“El otro día mi papá tuvo un accidente cardiovascular y solo desde el intercambiador de Guatiguará en Piedecuesta hasta el Hospital Internacional de Colombia fueron casi 40 minutos”, señaló.

“Salí a las 4:30 p.m. del sector del restaurante el Buey iniciando la vía a los Santos, hacia Bucaramanga y llegué a mi casa a las 7:00 p.. ¡Es impresionante el trancón, parece un viaje!”, dijo otro conductor afectado por los interminables trancones.

Habitualmente, el recorrido entre Piedecuesta y Bucaramanga toma cerca de 30 minutos. Sin embargo, debido a las obras y a la alta carga vehicular, hoy muchos ciudadanos deben salir hasta dos horas antes para llegar puntuales a sus destinos.

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Los usuarios de la vía aseguran que la situación se ha vuelto insostenible y piden a las autoridades y a los encargados de la obra implementar medidas que permitan mejorar la movilidad mientras avanzan los trabajos sobre la autopista.