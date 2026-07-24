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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tribunal de San Gil confirmó condena contra padrastro que abusó sexualmente de una niña de 7 años

Tribunal de San Gil confirmó condena contra padrastro que abusó sexualmente de una niña de 7 años

El hombre, identificado como Melkis Rojas Rincón, fue hallado responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Los hechos ocurrieron en una zona rural del municipio de Sucre, Santander, en el año 2023.

316666_Abuso sexual // Foto: AFP, imagen de referencia
Abuso sexual, referencia.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de jul, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil dejó en firme la condena de 16 años y tres meses de prisión contra Melkis Rojas Rincón, quien fue encontrado responsable de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de siete años, en hechos ocurridos en 2023 en una zona rural del municipio de Sucre, Santander.

La decisión fue adoptada luego de que los magistrados analizaran el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado. Tras revisar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal ratificó la sentencia por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

De acuerdo con la investigación, el hoy condenado, de 33 años, aprovechó su condición de padrastro para cometer los abusos cuando permanecía a solas con la menor. Las autoridades establecieron además que la intimidaba para impedir que contara lo sucedido.

El caso fue denunciado por la madre de la niña, quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, permitiendo el inicio de las investigaciones que derivaron en la judicialización y posterior condena del agresor.

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La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad penal de Melkis Rojas Rincón, razón por la cual el Tribunal Superior de San Gil confirmó íntegramente la pena impuesta en primera instancia, rechazando los argumentos presentados por la defensa.

Actualmente, el condenado permanece privado de la libertad en un centro carcelario, donde deberá cumplir la condena de 16 años y tres meses de prisión.

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Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, al recordar que la denuncia oportuna es fundamental para garantizar la protección de las víctimas y el acceso a la justicia

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