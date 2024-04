Tribunal de Santander admitió demanda de nulidad electoral contra alcalde de Floridablanca

La demanda de nulidad electoral que admitió el Tribunal Administrativo de Santander, contra el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, está relacionada con la financiación de su campaña electoral.

Según el denunciante, identificado como Jesús Orlando Tangarife Alzate, el alcalde José Fernando Sánchez usó recursos propios y recibió dineros de un tío, ambos presuntamente investigados penalmente por delitos contra la administración pública, lo cual está prohibido por la ley.

De acuerdo con la demanda “la campaña electoral del demandado, estuvo financiada con aportes provenientes del mismo candidato y de su tío, el señor César Augusto Sánchez Quintero, quienes en este momento se encuentran siendo investigados penalmente por delitos contra la administración pública, por lo cual considera que el acto que declaró la elección demandada se torna en irregular, por vulnerar las normas en que debería fundarse”.

Aunque el demándate solicitó como medida cautelar la suspensión del acto administrativo de elección de José Fernando Sánchez, dentro del estudio de caso el Tribunal no accedió a la solicitud al considerar que, no hay claridad probatoria respecto de sí fueron o no aportantes a la campaña electoral y la modalidad en la cual hicieron sus aportes, pues lo cierto es que de la revisión del aplicativo «Rendición de Cuentas Claras», no se cuenta con registro de los aportes que afirma la parte demandante se efectuaron en la campaña, y tampoco existe claridad del origen del documento aportado junto con la demanda.

En el texto también se reseña que “para determinar si se incurrió en la prohibición que se le endilga al demandado, es necesario adelantar todo el debate probatorio propio de la actuación judicial a efectos de contar con mayores elementos de juicio que permitan esclarecer si la causal de nulidad electoral se configura en este caso concreto”.

Como el Tribunal Administrativo de Santander resolvió negar la suspensión provisional solicitada, José Fernando Sánchez seguirá en el cargo del alcalde de Floridablanca mientras se adelantan los procesos que le siguen a esta demanda.