Veeduría de Bucaramanga cuestiona metodología de la mesa de concertación de Santurbán

La primera mesa de concertación para avanzar en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán continúa generando reacciones. En esta ocasión, la Veeduría Ciudadana de Bucaramanga expresó su inconformidad con la metodología utilizada durante la jornada y solicitó al Ministerio de Ambiente garantizar una participación más amplia en el próximo encuentro, programado para el 18 de julio.

Ramiro Vázquez, representante de la Veeduría Ciudadana de Bucaramanga, aseguró que durante la reunión no se brindaron las garantías suficientes para que todos los sectores interesados pudieran intervenir y exponer sus posiciones frente a la delimitación del ecosistema.

Según el veedor, algunos habitantes de la provincia de Soto Norte, quienes consideran que son directamente afectados por las decisiones que se adopten sobre el páramo, manifestaron sentirse excluidos del proceso. Además, afirmó que durante la jornada se presentaron momentos de tensión y que algunos asistentes denunciaron haber sido increpados por otras personas presentes en el encuentro.

"La concertación estuvo mal convocada. Creemos que este tipo de espacios debe tener una participación mucho más amplia, donde estén presentes las comunidades, las veedurías ciudadanas, los ediles, los concejales y todos los sectores que tienen interés en el futuro de Santurbán", manifestó Vázquez.



Páramo de Santurbán, Santander. Foto suministrada por la Alcaldía de Bucaramanga.

El representante de la Veeduría sostuvo que el debate sobre Santurbán no debe centrarse únicamente en la minería, sino también en las condiciones sociales de las comunidades campesinas que habitan la región y que, según afirmó, esperan respuestas sobre su permanencia en el territorio y su futuro económico.

"Nosotros no estamos defendiendo el oro; estamos defendiendo el agua, la calidad de vida de los campesinos y buscando garantías para quienes viven en el territorio y serán los directamente afectados por la delimitación", agregó.

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Vázquez también hizo un llamado al Ministerio de Ambiente para que la mesa de concertación prevista para el 18 de julio cuente con una convocatoria más amplia y transparente, que permita la participación de todos los sectores involucrados y facilite la construcción de consensos alrededor del proceso.

La mesa de concertación hace parte del proceso participativo que adelanta el Ministerio de Ambiente en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional para expedir una nueva delimitación del páramo de Santurbán, garantizando la participación efectiva de las comunidades que podrían verse impactadas por la decisión.

Vázquez agregó que el proceso de concertación también debe contemplar acciones para fortalecer la seguridad en la zona del páramo de Santurbán. Según manifestó, es necesario adoptar medidas que eviten la llegada de actores ilegales que puedan poner en riesgo el ecosistema y afectar a las comunidades campesinas que habitan el territorio.