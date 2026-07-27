“Vivimos con miedo”: denuncian riesgo de colapso en 10 viviendas tras obra en Girón

Las grietas que recorren paredes, pisos y techos se han convertido en el mayor temor para diez familias del barrio Luis Eduardo Quintero, etapa 2, en Girón. Los habitantes aseguran que los daños comenzaron tras la construcción de una pantalla anclada para estabilizar un talud hace dos años y advierten que el deterioro de las viviendas ha avanzado al punto de que hoy temen un colapso.

Las casas afectadas pertenecen, en su mayoría, a adultos mayores que aseguran vivir entre fisuras que atraviesan paredes, pisos y habitaciones, mientras esperan una respuesta de las autoridades.

"Cuando uno entra a la casa prácticamente ve la luz del otro lado por lo grandes que son las grietas. En el comedor está terrible y también en las habitaciones. Mi mamá permanece sola en la vivienda y vive muy angustiada", relató Dioselina Luque, una de las residentes afectadas.

Le puede interesar: Capturan en Girón a señalado de robar en buses intermunicipales: tenía circular azul de Interpol



La preocupación también la comparte Erlinda Malagón, quien asegura que los daños se han agravado con el paso del tiempo.

"El baño se nos corrió, ya se sale toda el agua y la pared de la sala se está recogiendo. Estamos todos perjudicados y asustados. Si llega a ocurrir un terremoto como los que hemos visto recientemente, ni siquiera podríamos salir a correr. No tenemos para dónde irnos y nos toca quedarnos aquí, aunque la casa se nos caiga encima", expresó.

La habitante aseguró que las autoridades municipales conocen la situación porque han realizado visitas al sector, pero afirma que hasta ahora no han recibido una solución definitiva.

Publicidad

"Todos somos adultos mayores, tenemos más de 65 años. Yo ya ni duermo del miedo pensando que la casa se pueda venir abajo", agregó.

Las familias, representadas por el abogado Robin Arley Tarazona, interpusieron una acción de tutela contra la Alcaldía de Girón, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Consorcio de Estabilización de Laderas, encargado de ejecutar la pantalla anclada, con el propósito de obtener una respuesta inmediata.

#Video Alerta en Girón por grietas en viviendas. Diez familias del barrio Luis Alberto Quintero denuncian que sus casas presentan fisuras y riesgo de colapso tras la construcción de una pantalla anclada ejecutada por la Alcaldía para estabilizar el terreno #MañanasBlu pic.twitter.com/OfWLdhou1p — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 27, 2026

El abogado explicó que el año pasado funcionarios de la alcaldía y de la Oficina de Gestión del Riesgo realizaron inspecciones y efectuaron algunas reparaciones menores en las viviendas, pero sostuvo que estas no solucionaron el problema estructural.

Publicidad

Señala Tarazona que desde que comenzaron las obras en 2023, las perforaciones realizadas para instalar la pantalla anclada generaron vibraciones que, de acuerdo con las familias, marcaron el inicio de las grietas y del desplazamiento del terreno.

Igualmente aseguró que un ingeniero que apoya a los afectados concluyó que el peso de la estructura estaría generando un movimiento del talud ubicado junto a la vía, lo que a su vez estaría provocando el desplazamiento del terreno sobre el que están construidas las viviendas. Sin embargo, esta es una valoración presentada por la defensa de las familias y no corresponde a un pronunciamiento oficial de las autoridades.

Ante esa situación, anunció que además de la tutela interpuesta adelantan una acción popular para solicitar medidas urgentes que permitan intervenir la vía, detener el desplazamiento del talud y proteger a las familias.