10 de enero de 2021 - Sala de Prensa BLU, programa completo

Este domingo es Sala de prensa BLU hablamos con diferentes expertos para analizar y evaluar aspectos de la vida y cuidados en medio de la pandemia.

El doctor Jaime Ordóñez Molina habló sobre las medidas clave ante el coronavirus. “Para hacer la cuarentena se necesita músculo económico y no hay nada de eso. Hacer cuarentena es muy costoso”.

Igualmente, el doctor Jaime Eduardo Castellanos resaltó la importancia y efectividad del uso del tapabocas.

“Hay medidas que no sirven para nada. Los tapetes desinfectantes no sirven, el virus no está en los zapatos ni la ropa. El virus está en pequeñas o grandes gotas que están en ambientes cerrados”, dijo.

Además hablamos con la periodista Sol Suarez sobre la economía de nuestro país en medio de la pandemia por el coronavirus. Así mismo el periodista Juan Hernández habló sobre los negocios del Gobierno en la pandemia, los cuales aportarían a la economía del país.

Oscar palmas abordó el tema de la toma del capitolio en Washington. “La idea de golpe de estado no es el término correcto para este caso, de pronto terrorismo, pues es un hecho que no se había vivido en la historia de EE.UU.”, expresó.

