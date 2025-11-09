A 40 años de la tragedia de Armero; un dolor que permanece: programa completo, 9 de noviembre

En esta edición de Sala de Prensa Blu, con la dirección de Juan Roberto Vargas, se abordaron tres temas que reflejan el pulso político, judicial y humano de Colombia: el rumbo de la oposición, un crimen que conmovió al país y las huellas imborrables de la tragedia de Armero.

El analista Gabriel Cifuentes advirtió que la oposición comete un error estratégico al basar su discurso únicamente en el “antipetrismo”. En conversación con Vargas, explicó que mientras la derecha se concentra en derrotar a Gustavo Petro, deja vacíos programáticos que podrían fortalecer al Gobierno y a sectores de centro e izquierda.

La periodista Tatiana Sanabria, de Noticias Caracol y Blu Radio, explicó los avances judiciales del caso por el asesinato del joven universitario Jaime Esteban Moreno . Detalló los cargos contra Juan Carlos Suárez, principal sospechoso, la búsqueda del segundo implicado y los errores que indignaron a la ciudadanía.

. Detalló los cargos contra Juan Carlos Suárez, principal sospechoso, la búsqueda del segundo implicado y los errores que indignaron a la ciudadanía. A cuatro décadas de la tragedia de Armero, Sala de Prensa revivió el testimonio de una familia que sobrevivió por un fallo mecánico en su vehículo y de deportistas que mantienen viva la memoria del municipio tolimense. Historias de fe, dolor y resiliencia que recuerdan que, incluso en medio del barro, la vida se abre paso.

