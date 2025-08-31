Publicidad

Colombia no puede quedar entre extremos: Sala de Prensa Blu, programa completo este 31 de agosto

Escuche aquí el programa completo de Sala de Prensa BLU.

Sala De Prensa Blu
Sala De Prensa Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 31, 2025 12:44 p. m.

Este domingo, 31 de agosto de 2025, en Sala de Prensa de Blu Radio, el investigador y vocero Ronald Rodríguez habló sobre la actualidad política entre Venezuela, Estados Unidos y Colombia.

Por su parte, Andrés Caro, director de la Fundación de Estados de Derecho y columnista de La Silla Vacía, habló del panorama político que enfrenta el país y destacó que Colombia no puede quedar en extremos, por lo que es un momento para que el centro destaque y una a ambos sectores políticos.

En cuanto al general Jorge Mora, excomandante de la Octava División, habló del incremento de la violencia en el país y apuntó que es culpa del Gobierno todo lo que recientemente ha ocurrido, entre ello el secuestro de 33 militares en Guaviare.

Pedro Viveros, analista político, también señaló el panorama político de cara a las elecciones del año 2026 y destacó que el ambiente social está complejo.

Escuche el programa completo aquí

