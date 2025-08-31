Colombia no puede quedar entre extremos: Sala de Prensa Blu, programa completo este 31 de agosto

Este domingo, 31 de agosto de 2025, en Sala de Prensa de Blu Radio, el investigador y vocero Ronald Rodríguez habló sobre la actualidad política entre Venezuela, Estados Unidos y Colombia.

Por su parte, Andrés Caro, director de la Fundación de Estados de Derecho y columnista de La Silla Vacía, habló del panorama político que enfrenta el país y destacó que Colombia no puede quedar en extremos, por lo que es un momento para que el centro destaque y una a ambos sectores políticos.

En cuanto al general Jorge Mora, excomandante de la Octava División, habló del incremento de la violencia en el país y apuntó que es culpa del Gobierno todo lo que recientemente ha ocurrido, entre ello el secuestro de 33 militares en Guaviare.

Pedro Viveros, analista político, también señaló el panorama político de cara a las elecciones del año 2026 y destacó que el ambiente social está complejo.

Escuche el programa completo aquí