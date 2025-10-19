En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
Regasificadora de Cartagena
Protestas en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

La CRC frenó las locuciones del presidente, Gustavo Petro: programa completo, 19 de octubre

Escuche aquí el programa completo de Sala de Prensa Blu.

Sala De Prensa Blu
Sala De Prensa Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

En esta edición dominical de Sala de Prensa, dirigida por Juan Roberto Vargas, se analizaron los hechos más relevantes de la semana: desde la jornada de las Elecciones de Consejos de Juventudes en Colombia hasta las tensiones internacionales provocadas por las recientes revelaciones sobre operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Un programa que combina política, geopolítica y análisis económico con las voces más autorizadas del país y del exterior.

  • Desde Washington, Juan Camilo Merlano analizó la supuesta autorización de operaciones letales y encubiertas de la CIA, que, según fuentes, buscan provocar un “cambio de régimen” en Caracas.
  • Adam Isaacson, director del Programa de Supervisión de Defensa de WOLA, sostuvo que estas filtraciones son una estrategia de presión más que una amenaza directa, advirtiendo los riesgos humanitarios y económicos que puede enfrentar Venezuela.
  • Andreina, periodista de Blu Radio, complementó el análisis sobre el papel de Donald Trump en los conflictos globales y su influencia en América Latina.
  • Andrés Caro, abogado y director de la Fundación para el Estado de Derecho, explicó la controversia generada por la negativa de la CRC a permitir una locución del presidente Petro.
  • Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, abordó el debate sobre las reservas de gas y la sostenibilidad energética del país.
  • Margarita Cadavid, analista política, contextualizó la coyuntura del gobierno y los desafíos de gobernabilidad.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad