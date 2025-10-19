La CRC frenó las locuciones del presidente, Gustavo Petro: programa completo, 19 de octubre

En esta edición dominical de Sala de Prensa, dirigida por Juan Roberto Vargas, se analizaron los hechos más relevantes de la semana: desde la jornada de las Elecciones de Consejos de Juventudes en Colombia hasta las tensiones internacionales provocadas por las recientes revelaciones sobre operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Un programa que combina política, geopolítica y análisis económico con las voces más autorizadas del país y del exterior.

Desde Washington , Juan Camilo Merlano analizó la supuesta autorización de operaciones letales y encubiertas de la CIA, que, según fuentes, buscan provocar un “cambio de régimen” en Caracas.

Adam Isaacson, director del Programa de Supervisión de Defensa de WOLA, sostuvo que estas filtraciones son una estrategia de presión más que una amenaza directa, advirtiendo los riesgos humanitarios y económicos que puede enfrentar Venezuela.

Andreina, periodista de Blu Radio, complementó el análisis sobre el papel de Donald Trump en los conflictos globales y su influencia en América Latina.

Andrés Caro, abogado y director de la Fundación para el Estado de Derecho, explicó la controversia generada por la negativa de la CRC a permitir una locución del presidente Petro.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, abordó el debate sobre las reservas de gas y la sostenibilidad energética del país.

y la sostenibilidad energética del país. Margarita Cadavid, analista política, contextualizó la coyuntura del gobierno y los desafíos de gobernabilidad.