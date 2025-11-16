En vivo
Panorama político: incertidumbre en la derecha y reacomodo en el centro, según Pedro Viveros

En diálogo con Sala de Prensa Blu, el analista político indicó que la derecha vive un proceso similar al que atravesó la izquierda meses atrás, con sus candidatos para las elecciones presidenciales en 2026.

