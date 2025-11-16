Panorama político: incertidumbre en la derecha y reacomodo en el centro, según Pedro Viveros

El analista político Pedro Viveros advirtió que el proceso para definir candidaturas presidenciales en la derecha colombiana atraviesa un momento de tensión y falta de claridad, especialmente dentro del Centro Democrático. En diálogo Sala de Prensa Blu, destacó que noviembre avanza sin que se concrete la depuración de precandidatos, situación que revela la falta de consensos internos y el creciente impacto del clima preelectoral.

La conversación dejó ver un diagnóstico amplio sobre la derecha, el centro político y los retos de cara a las elecciones de 2026, aspectos clave dentro de la coyuntura electoral y los resultados políticos en Colombia.



Disputas en la derecha y un liderazgo que vuelve al centro del debate

Viveros señaló que el sector opositor vive un proceso similar al que atravesó la izquierda meses atrás. Según explicó, las diferencias y disputas internas son parte natural del “calentamiento político” previo a la definición de candidaturas. Sin embargo, el estancamiento del Centro Democrático para escoger un aspirante único envía un mensaje contundente: “No hay encuesta del Centro Democrático… ahí hay un mensaje, no se pusieron de acuerdo y ya están entregando la posibilidad al expresidente Uribe para que lo resuelva”, afirmó.

El analista también cuestionó la capacidad electoral de los actuales precandidatos del partido. Sobre figuras como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, señaló que, aunque reconocidas dentro de su colectividad, no parecen tener la fuerza suficiente para llegar a la presidencia. “Es muy difícil que el jefe natural de ese sector tenga un candidato que gane la presidencia… no los veo recogiendo 13 o 14 millones de votos”, sostuvo.

A esto se suman los señalamientos recientes contra la campaña de Miguel Uribe, acusada de intentar influir en el proceso interno a través de una encuestadora. Para Viveros, este episodio afecta la confianza entre precandidatos y hace inevitable que la decisión vuelva al liderazgo de Álvaro Uribe: “La solución es recurrir al dueño de los votos en ese sector”.



Reacomodo de centro y la campaña de Sergio Fajardo

El analista también se refirió al resurgimiento del centro político, destacando la presencia mediática de Sergio Fajardo. Aunque reconoció su amplio reconocimiento, advirtió que el reto del exgobernador está en consolidar apoyos regionales: “Necesita que le ayuden en las regiones… la política no es solo favorabilidad, necesita votos reales y gente de carne y hueso”.



Viveros insistió en que el centro debe evitar convertirse nuevamente en una “muleta” para otros sectores, como ha ocurrido en ciclos electorales anteriores. Su reflexión apunta a la necesidad de estructurar un proyecto sólido para competir de manera realista en 2026.

Con un ambiente político marcado por divisiones internas y movimientos estratégicos, Viveros concluyó que las próximas definiciones en ambos sectores serán decisivas para el panorama electoral del próximo año.