Panorama tras la captura de Maduro: Sala de Prensa Blu, programa del 4 de enero

Sala de Prensa abrió el año informativo el 4 de enero de 2025 con un análisis profundo sobre el remezón geopolítico que sacude a Venezuela y sus efectos directos en Colombia y la región. El programa abordó la captura de Nicolás Maduro, el rediseño de la política exterior de Estados Unidos y el incierto escenario político que se abre en Caracas.

Geoff Ramsey: Analizó los cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro y el giro de Estados Unidos hacia un intervencionismo estratégico. Explicó que la operación busca reducir la influencia de potencias extranjeras sin desmontar por completo la estructura del régimen. Advirtió que se trata de una decisión con impacto regional de largo alcance.

Larry Gumbiner: Explicó que la transición pactada con la cúpula chavista pretende evitar el colapso institucional y una ocupación militar prolongada. Señaló que la administración Trump exigirá resultados concretos en migración, petróleo y control de grupos ilegales. Subrayó que la frontera con Colombia será un punto clave de presión.

Ernesto Castañeda: Cuestionó la ausencia de una hoja de ruta democrática clara para Venezuela. Alertó sobre la consolidación de un sistema de dominio indirecto basado en las rentas petroleras. También advirtió sobre el debilitamiento de la oposición y posibles efectos en la política colombiana.



Santiago Martínez: Reportó desde Caracas un ambiente de calma tensa marcado por la incertidumbre y la preocupación por el abastecimiento. Confirmó que las instituciones y los militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Señaló que, por ahora, se mantiene la continuidad del proyecto chavista.

Jorge Eduardo Ritter: Comparó la operación con la invasión a Panamá, resaltando diferencias clave en el enfoque democrático. Afirmó que la captura representa un triunfo político para Donald Trump. Indicó que el mensaje también va dirigido a otros líderes de la región.

Escuche el programa completo aquí: