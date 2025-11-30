¿Qué pasó con la seguridad en Colombia?: Sala de Prensa Blu, programa completo 30 de noviembre

En esta edición de Sala de Prensa, dirigida por Juan Roberto Vargas, se abordó un panorama marcado por la crisis de seguridad interna, las tensiones internacionales y las primeras definiciones de la campaña presidencial de 2026.

Daniel Mejía, experto en seguridad , analizó el deterioro de las condiciones en el país, el fortalecimiento de estructuras criminales y la infiltración de información confidencial desde entidades como el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Señaló que estas filtraciones comprometen gravemente la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados.

criticó que organismos de inteligencia hayan terminado al servicio de disidencias narcotraficantes y cuestionó la inacción de la Fiscalía, que mantuvo durante 16 meses información clave sin procesar. El candidato presidencial Sergio Fajardo presentó su campaña de centro, enfocada en coherencia, método y decencia. Aseguró que el país que recorre expresa miedo y rabia frente a la polarización.

presentó su campaña de centro, enfocada en coherencia, método y decencia. Aseguró que el país que recorre expresa miedo y rabia frente a la polarización. El también candidato Roy Barreras expuso su propuesta de “Seguridad Total” , criticando la estrategia de “Paz Total” por negociar con organizaciones narcotraficantes.

, criticando la estrategia de “Paz Total” por negociar con organizaciones narcotraficantes. Alfonso Portela, experto electoral, explicó la histórica sanción del CNE contra la campaña Petro por exceder topes y recibir financiación prohibida.

Escuche el programa completo: