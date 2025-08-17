¿Quién será el presidente de Colombia?: Sala de Prensa Blu, programa completo este 17 de agosto

Este domingo, 17 de agosto de 2025, en la Sala de Prensa de Blu Radio, el tema central fue quién será el nuevo presidente luego del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, teniendo en cuenta que las elecciones serán el próximo año 2026.

Entre los panelistas estuvieron Thierry Ways, empresario y columnista, quien generó duda de cara al panorama político en Colombia, y es que, según el experto, la muerte de Uribe Turbay ha generado un panorama complejo, pues por el lado de la derecha es difícil identificar quién será el candidato del Centro Democrático, mientras que en la izquierda se puede barajar la posibilidad de que llegue alguien más de centro.

A esa postura se le sumó el analista y exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flórez, quien abrió el mapa político sobre el futuro del país, y es que considera que actualmente Colombia se está “hundiendo en un pantanal de ilegalidad”.

Por otra parte, el periodista Juan David Laverde reveló detalles inesperados de la red de corrupción que bañó a la UNGRD y el papel de Carlos Ramón González.

