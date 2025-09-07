Publicidad

Reacciones a elección Carlos Camargo: Sala de Prensa Blu, programa completo del 7 de septiembre

Escuche aquí el programa completo de Sala de Prensa Blu.

Sala De Prensa Blu
Sala De Prensa Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 03:04 p. m.

Este domingo, 7 de septiembre de 2025, para analizar la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, pasó por el programa Sala de Prensa Blu Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio, y Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, se conecta para hablar sobre la nueva reforma tributaria.

Juan Andrés Beltrán, periodista, se refirió a la llegada de los primeros vagones del metro de Bogotá.

Escuche el programa completo aquí

