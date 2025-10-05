¿Se acerca la paz entre Israel y Hamas?: programa completo, 28 de septiembre

Sala de Prensa Blu del domingo 05 de octubre de 2025 analizó los hechos más relevantes de la política nacional y las relaciones internacionales, en un episodio marcado por tensiones diplomáticas y reflexiones sobre el futuro de la paz y la conservación.

María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, explicó los alcances del plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás, tras dos años de guerra. Detalló los puntos del acuerdo anunciado por Donald Trump, el papel de Netanyahu y la presión de Irán y los países árabes para lograr un cese al fuego y la liberación de rehenes.

Desde Washington, el corresponsal Juan Camilo Merlano analizó el enfriamiento en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tras la revocatoria de visas a funcionarios del Gobierno Petro, medida que refleja un momento de tensión política y diplomática.

El analista Pedro Medellín abordó la crisis interna en el gabinete presidencial tras la filtración de mensajes entre ministros, mientras que Carlos Mauricio Herrera, de WWF, recordó el legado de Jane Goodall y su aporte al estudio de los chimpancés, la conservación de la biodiversidad y el liderazgo femenino en la ciencia.



Escuche aquí el programa completo.