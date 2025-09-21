Si Trump endurece su postura ¿Qué pasará?: Sala de Prensa Blu, programa completo, 21 de septiembre

Este domingo 21 de septiembre de 2025, el programa Sala de Prensa reunió a varios expertos para debatir sobre la coyuntura nacional e internacional. Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló sobre las sanciones de la JEP contra exFARC y militares, la ambigüedad en la restricción de la libertad, la participación política de los excombatientes y las críticas de las víctimas e instituciones internacionales que advierten un riesgo de impunidad.

Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington, habló sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero con exenciones que evitan sanciones económicas y políticas de gran impacto.

Pedro Viveros, analista político, habló sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral que impide la fusión completa de los partidos del Pacto Histórico, afectando la estrategia electoral del presidente Gustavo Petro. Viveros explicó cómo esta determinación impacta la participación de los principales precandidatos en la consulta interna de octubre, las implicaciones legales y políticas, y cómo los distintos sectores políticos, desde la izquierda hasta el centro y la derecha, podrían reaccionar ante este escenario.