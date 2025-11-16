Voces de la tragedia de Armero: Sala de Prensa Blu, programa completo 16 de noviembre

Estos fueron los invitados y los temas tratados en Sala de Prensa Blu del domingo, 16 de noviembre del 2025:



Especial a la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero: en una emisión cargada de dolor, memoria y esperanza, el director Juan Roberto Vargas, desde el mismo Armero, presentó historias de sobrevivientes que, cuatro décadas después, siguen lidiando con las cicatrices de la catástrofe.

Álvaro Freddy Acevedo, periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, habló sobre cómo ha sido reconstruir la historia del desastre cuatro décadas después, cuáles son las lecciones que el país no terminó de aprender y por qué persisten más de una decena de puntos en Colombia con riesgo de convertirse en nuevos "Armeros".

Stephanie Valencia, periodista de Noticias Caracol, relató la travesía de llegar hasta el cráter del Nevado del Ruiz, el volcán más vigilado de Colombia.

Pedro Viveros, analista político de Blu Radio y Caracol, hizo un análisis sobre el panorama político de las elecciones presidencial en 2026.

hizo un análisis sobre el panorama político de las elecciones presidencial en 2026. Juan Camilo Merlano, analista internacional, habló sobre la crisis en la relación entre Estados Unidos y Colombia, el estado de la cooperación en inteligencia entre ambos países y el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe frente a Venezuela.