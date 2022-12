A hoy, no se sabe si la ivermectina sirve para COVID-19: médico que dirige investigación

Este martes inició en Cali el ensayo científico con ivermectina, suministrada a pacientes con COVID-19, con el fin de determinar si es efectiva para combatir la enfermedad.

En diálogo con BLU Radio, el doctor Eduardo López, responsable de la investigación, le dijo a BLU Radio que, a hoy, no hay un estudio que revele que este medicamento pueda ser efectivo contra el COVID-19.

En ese sentido, el especialista recalcó que el ensayo en 400 pacientes, que se realizará en la capital del Valle, busca, a gran escala, determinar sí tiene efectos positivos en la lucha contra la enfermedad, ya que hay otros estudios a nivel mundial que no han tenido la misma extensión y no permitieron resultados concluyentes.

“Tanto el Ministerio de Salud, el Invima y las sociedades científicas incluyendo la Sociedad Colombiana de Infectología Pediátrica recomendamos no utilizar ivermectina para COVID-19, mientras no se esté en un proyecto de investigación o mientras no se tengan datos ya comprobados. No conocemos de su eficacia”, dijo.

López fue enfático en señalar que, como sucede con cualquier medicamento, los ciudadanos deben abstenerse de automedicarse y añadió que los médicos no pueden tampoco, dada la falta de datos que lo comprueben, recetarla.

De otro lado, el médico explicó que para el suministro el paciente debe firmar un consentimiento voluntario. Añadió que la suministración será por vía oral, pues se trata de unas gotas, las cuales se aplicarán según criterio médico.

