A maestros los atienden bien, pero piden medicamentos y no los dan: Sindicato SUTEQ

Pese a las decisiones de la Superintendencia de Salud, maestros en el país siguen denunciando las fallas que se vienen presentando en el sistema de salud del magisterio desde que se migró al nuevo modelo. Una de las quejas constantes ha sido la entrega de medicamentos, pues las fórmulas no se entregan completas y siempre quedan pendientes.

El caos que se registró en las primeras semanas de implementación terminó con la renuncia del doctor Mauricio Marín Barbosa, sin embargo, esto no ha solucionado nada y los maestros vuelven a protestar por el pésimo sistema de atención.

El pasado martes, en horas de la tarde, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío realizó un plantón a las afueras de la nueva sede regional del Fomag, ubicada al norte de Armenia.

Vivian Bernal, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, afirmó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que al gremio de docentes les brindan una buena atención por parte médicos y especialistas, pero, el principal problema que se está presentando es al momento de que solicitan los medicamentos.

"Con este nuevo modelo de salud hemos tenido una implementación que no ha funcionado. Se siguen viendo casos de maestros que salen de la consulta médica, los atienden bien médicos y especialistas, pero van a a pedir el medicamento y no se los dan. Hay dos empresas encargadas de los medicamentos y ellos no tienen conocimiento de las moléculas que consumimos en el magisterio y por eso no tiene la dispensación al 100%", indicó Bernal.

Bernal también resaltó que, si bien se han realizado mejoras en la atención de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, aún existen desafíos en la dispensación de medicamentos.

"Nuestro gran problema en el departamento del Quindío es la dispensación del medicamento. Hay puntos en donde debemos centrar la atención y lo he dicho enfáticamente medicamento, pero estamos mejorando, no al ritmo que quisiéramos, pero no está saliendo mal. Por el contrario, estamos tratando de que mejore poco a poco, día a día siempre tenemos un avance. Esperamos que ya en el transcurso, en el final de esta semana, poderle dar buenas noticias a los maestros frente a nuevas contrataciones de IPS", explicó.

Escuche la entrevista aquí: