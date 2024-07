No paran las quejas de docentes en Medellín por el nuevo modelo de atención en salud

Siguen las quejas en Medellín por parte de docentes sobre el nuevo modelo de atención en salud para el Magisterio. Luego de una mesa de trabajo llevada a cabo en los últimos días el Fomag se comprometió a normalizar la prestación de servicio a inicios de agosto.

A dos meses y medio de haber iniciado el nuevo modelo de atención en salud para docentes del magisterio, en varias ciudades del país, entre ellas Medellín, se siguen reportando varias dificultades en la prestación de los servicios, a pesar de que la Supersalud ha dicho que las quejas se han reducido a la mitad.

Demoras en la atención, en la entrega de medicamentos, en autorizaciones para exámenes y citas con especialistas siguen siendo algunas de las situaciones que maestros siguen evidenciando a través de redes sociales en la capital antioqueña.

“Estuve a las 12:00 del medio día, me fui para la farmacia, hice fila de hora y media, la droga que iba a reclamar no estaba montada, me vine para Sumermédica a que me la montaran. Llegué a la 1:50 de la tarde y me dicen que si a las 7:00 de la noche no alcanzo ya no sirve”, relató.

Las constantes quejas sobre las que hace varias semanas, incluso la Secretaría de Educación de Medellín, reveló haber recibido más de 10 reportes, obligó a convocar a una mesa de trabajo que hace cerca de una semana sesionó para abordar las diferentes problemáticas.

Tras el encuentro del que hicieron parte organizaciones como Adida y hasta la misma directora regional del Fomag, Liliana María Villa, se acordó establecimiento de una oficina de atención en el sector de la calle 33, al occidente de la Ciudad, donde cerca de 45 personas estarán dedicadas a la atención al público y soluciones de inquietudes.

Según se estableció en el encuentro, se espera que sobre la primera semana de agosto la prestación del servicio esté casi normalizada y se comparta la cartilla y manuales a los usuarios para que conozcan de mejor manera el funcionamiento de este nuevo sistema.