A propósito del Día Mundial de melanoma, conozca el abecé de esta enfermedad

En Colombia, es común que el melanoma se presente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y las uñas, y no necesariamente es resultado de exposición solar. No obstante, este tipo de cáncer puede manifestarse en otras partes del cuerpo, como ojos, mucosas y genitales. En algunos casos no presentan color, lo que puede hacer que se confundan con una cicatriz. Representa el 1% de los casos de cáncer de piel, pero provoca el mayor número de muertes.

Publicidad

Con la regla del ABCDE se puede detectar en etapas tempranas y su probabilidad de curación y de supervivencia será mayor.

El melanoma se origina por alteraciones genéticas que afectan el desarrollo de las células encargadas de producir el pigmento de la piel. Según la cirujana plástica oncóloga de la Clínica del Country, María Cristina López, estas mutaciones pueden ser heredadas o pueden ser resultado de modificaciones que ocurren a lo largo de la vida de una persona.

Publicidad

“Mucha exposición al sol, por ejemplo, puede causar quemaduras solares, lo cual genera un daño en el ADN y una alteración en los genes, aumentando así el riesgo de desencadenar un cáncer de piel”, comenta la especialista.

Publicidad

A pesar de que comúnmente se cree que el cáncer de piel siempre es una consecuencia directa de la exposición prolongada a los rayos ultravioleta, en Colombia uno de los melanomas más frecuentes depende de una predisposición genética, por lo que las personas que han tomado precauciones frente al sol también deben estar atentas a cualquier cambio en su piel.

“En latinoamericanos, afrodescendientes y asiáticos, es más frecuente aquel producido en zonas como las palmas de las manos, las plantas de los pies y uñas, llamado melanoma vertiginoso acral”, afirma López.

Publicidad

Lea también: ¡Tome nota! Con estos consejos podría evitar el cáncer de piel

Publicidad

¿Dónde se puede manifestar el melanoma?

Los tumores relacionados a las células cutáneas no son exclusivos de las áreas del cuerpo que reciben exposición solar. El melanoma puede llegar a aparecer en las mucosas o zonas húmedas del cuerpo, como la úvea del ojo, las retinas o los genitales, lo cual hace que uno de los principales problemas a la hora de garantizar una detección precoz sea identificarlo.

Publicidad

“Existen incluso melanomas amelanóticos, es decir, son lesiones que no tienen color, similares a una cicatriz” afirma la experta quien además explica que la alta tasa de mortalidad de este cáncer se debe en gran parte a que generalmente se detecta cuando ya se ha esparcido a otras áreas del cuerpo, lo cual disminuye las probabilidades de supervivencia.

Publicidad

¿Lunares o melanomas?

Es muy común en Latinoamérica, en personas que no son de tez clara.

Publicidad

Las manchas de tonalidad café o negra, con bordes irregulares y que puede presentar ulceración en las palmas de las manos, de los pies y uñas.

Publicidad

Por otra parte, el melanoma lentigo maligno es resultado de la exposición prolongada a los rayos ultravioleta. Se reconoce porque el lunar cambia de coloración con el tiempo y se puede presentar en cara, brazos, cuello y piernas.

El melanoma de extensión superficial es el más común de los melanomas cutáneos. Se manifiesta como una lesión similar a un lunar irregular, plano y con tonalidades cafés, rosas o negras. Puede aparecer en cualquier parte de la piel, especialmente en el tronco y en las piernas.

Publicidad

Y el melanoma nodular que es el más agresivo por su rápido crecimiento tiene una apariencia bultosa y una coloración negra, azul o azul-rojiza. Se diferencia de las marcas de nacimiento y lunares benignos, al ser de superficie elevada y al sentirse firme al tacto.

Publicidad

Las zonas más comunes en las que aparece son la cabeza y el tronco.