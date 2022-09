¿Acabar las EPS mejora el sistema de salud, como dice la ministra Carolina Corcho?

El Gobierno de Gustavo Petro llegó con la promesa de reformar el actual sistema de salud y ha comenzado a dar pasos en ese sentido . Sin embargo, la pregunta es: ¿acabar las EPS es la manera de mejorarlo?

El tema fue objeto de debate en Mañanas Blu, en donde los periodistas y panelistas opinaron sobre las recientes declaraciones de la ministra Carolina Corcho y posterior defensa de su posición por parte del Gobierno Nacional.

Para Héctor Riveros, desde la Constitución no está garantizado el monopolio del Estado en el sistema de salud y, por lo tanto, decir que los privados no pueden participar en este no es preciso.

“Para que se decrete un monopolio estatal se requeriría de una reforma constitucional, que, además, tendría muchas dificultades para ser aprobada”, dijo.

Añadió que no es cierto que los privados se estén beneficiando de la salud tampoco es cierto, dado que quienes están detrás de las EPS son, en muchos casos, cajas de compensación.

“Esa frase de que la salud no es un negocio, que anteriormente despertaba aplausos, hoy genera preocupaciones porque después de la demostración de solidez del sistema de salud a lo largo de la pandemia, me parece que se aprestigió el sistema (…) Tenemos un muy buen sistema de salud en unas regiones de Colombia, pero hay otras en las que es un desastre, como el caso de Chocó. Ha habido un desequilibrio en la calidad del servicio de los privados y los hospitales públicos. (...) ¿Quiénes son los dueños de las EPS en Colombia? Una, la Nueva EPS es pública y las otras son de las cajas de compensación familiar y hay dos o tres que son entidades cooperativas. Ese negocio no lo está explotando ningún particular”, opinó.

Por su parte, Aurelio Suárez dijo que la salud no debe ser una mercancía, pero aclaró que la ministra Corcho da un salto al vacío al hacer declaraciones sobre la eliminación de las EPS, sin que haya claridad de qué camino tomar.

“Esto debe cambiar hacia adelante. Aquí no se puede hablar de reforma a la salud si no se refuerza la red pública hospitalaria. Usted no puede lanzarse a un sistema en donde el Estado contrata con las IPS si no se tienen reforzado el sistema”, enfatizó tras afirmar que no tiene sentido regresar al Instituto de Seguro Social, al que calificó de fallido.

Escuche, en el siguiente audio, el debate completo: