Acumulación de cadáveres fue un problema temporal: alcalde de Cartagena

A través de un video publicado en redes sociales, el alcalde de Cartagena, William Dau, y la directora encargada del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno, aseguraron que la acumulación de cadáveres en la ciudad fue un problema temporal que ya fue superado.

“Esto es un breve video para contarles eso que está saliendo en las noticias, dizque se están acumulando los cadáveres en las IPS y en las casas, eso ya no es cierto, eso es un problema muy temporal que quedó solucionado”, señaló el mandatario.

Publicidad

A su turno, la directora del departamento de salud de Cartagena, explicó que a día de hoy todos los cadáveres ya fueron “evacuados” de acuerdo a los lineamientos.

Lea también: Habrá caos si la curva de contagio no se aplana en Cartagena: Gobierno

“La acumulación de cadáveres se debió a un conflicto que había entre las diferentes IPS y las empresas de servicios funerarios. Ese impase fue superado. El día 2 de junio se envió una circular, que es de obligatorio cumplimiento, y se superaron esos conflictos, al día de hoy ya están todos evacuados y se hizo la disposición final de los cadáveres como establecen los diferentes lineamientos”, puntualizó.

Publicidad

En declaraciones previas, El alcalde Willian Dau había asegurado que la acumulación de cadáveres que se venía presentando en los últimos días en la ciudad era producto de la demora en la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19, que permitirían la disposición final de esos cuerpos.

Publicidad

“El mayor problema o uno de los grandes problemas es que no se debe cremar un fallecido sin haber realizado la prueba de COVID y haber recibido los resultados, entonces se están demorando demasiado en recibir los resultados de las pruebas”, expresó Dau.

Lea también: Playas de Cartagena podrían reabrirse a mitad de junio: alcalde William Dau

El mandatario aseguró, además, que este problema afecta no sólo al ciudadano común, sino a él mismo y a su gabinete, quienes han tenido que esperar hasta 8 días para recibir un resultado.

Precisamente, este miércoles se confirmó que un integrante de su gabinete dio positivo a coronavirus.

Publicidad

“A mí como Alcalde ya me tienen más de 8 días esperando. Si eso es con el alcalde, con sus funcionarios (...) qué será del ciudadano del común”, expresó.

Las principales denuncias sobre este tema en Cartagena, son a causa de la demora que se está presentando para que los cadáveres sean recogidos en las casas, aun cuando ni siquiera las han practicado a algunos las pruebas de COVID-19.

Algunas familias han tenido que esperar más de 24 horas para que se realice este procedimiento tal como lo registró BLU Radio el pasado martes cuando una familia del barrio San José de los Campanos, al suroriente de la ciudad, tuvo que permanecer con el cuerpo de una anciana de 88 años en su vivienda alrededor de 36 horas, hasta que los servicios funerarios trasladaron el cuerpo.

“36 horas después los señores de la funeraria llegan a recoger el cadáver de nuestra abuela. La respuesta que ellos nos dieron es que en Cartagena, en medio de la pandemia, hay demasiados cadáveres que recoger, que todo está colapsado, que por eso no habían podido venir antes”, relató en diálogo con BLU Radio Ana Silgado, nieta de la mujer fallecida, quien denunció, además, que aunque los resultados de las pruebas de su abuela aún no han sido entregados, y aunque ellos no estaban de acuerdo, la funeraria les informó que el cuerpo iba ser cremado y las cenizas se las entregarían el próximo 10 de mayo.

Publicidad

“Nosotros no estábamos de acuerdo, pero ya que más podíamos hacer”, narró la mujer.