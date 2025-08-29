Alejandro Martínez, psiquiatra, revela el truco para dormir en segundos: "Activa dos hemisferios"

Dormir profundamente se ha convertido en un reto para millones de personas. El insomnio y las dificultades para conciliar el sueño no solo afectan el descanso, sino que también impactan la salud física y emocional.

Frente a este panorama, el psiquiatra Alejandro Martínez Rico compartió en redes sociales un método sencillo que, según explica, puede ayudar a quedarse dormido en cuestión de segundos.

El especialista publicó en TikTok un video en el que enseña un ejercicio ocular que promete reducir la ansiedad nocturna y preparar al cuerpo para el descanso.

El truco, asegura, lo ha enseñado a familiares y pacientes con resultados sorprendentes: “La mayoría de personas no alcanzan a completar más de dos ciclos antes de quedarse dormidas”, señaló.

¿En qué consiste el método para dormir rápido?

El procedimiento es simple y no requiere más que unos segundos de práctica:



Con los ojos cerrados, dirigir la mirada hacia arriba. Luego moverla hacia abajo. Desplazarla a la izquierda y posteriormente a la derecha. Finalmente, realizar un círculo en sentido de las agujas del reloj y otro en sentido contrario.

De acuerdo con Martínez, estos movimientos logran distraer al cerebro de los pensamientos ansiosos que suelen aparecer en la noche, como la preocupación de no poder dormir o la repetición mental de frases como “tengo que descansar”.

Aunque parezca un ejercicio muy básico, el psiquiatra explica que tiene fundamentos en la terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares), una técnica psicológica que utiliza movimientos oculares para procesar traumas y activar simultáneamente los dos hemisferios del cerebro.

Este estímulo genera una regulación emocional que facilita la relajación y disminuye la hiperactividad mental.

Además, el ejercicio activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado de reducir la frecuencia cardíaca y preparar al organismo para entrar en un sueño profundo.



Una herramienta natural contra el insomnio

El truco se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios aseguran haberlo probado con éxito. Si bien no reemplaza la atención médica en casos de insomnio crónico o trastornos severos del sueño, se perfila como una alternativa sencilla y sin efectos secundarios para quienes buscan una solución práctica.

“Es una forma natural de inducir al cuerpo en el modo de descanso. Al desviar la atención hacia un estímulo físico, se logra apagar la mente acelerada que no permite dormir”, enfatizó Martínez.