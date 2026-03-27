Alerta epidemiológica nacional por aumento de enfermedades y movilidad en Semana Santa

La Asociación Colombiana de Epidemiología emitió una alerta epidemiológica nacional preventiva ante el comportamiento de varios eventos de interés en salud pública durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por el aumento de desplazamientos y la interacción social durante la Semana Santa.

El pronunciamiento, basado en reportes del Instituto Nacional de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, advierte que el país enfrenta de manera simultánea múltiples enfermedades transmisibles con brotes activos o alertas vigentes tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los eventos priorizados se encuentran la fiebre amarilla, el dengue y la tosferina en el ámbito nacional, así como el sarampión y la influenza en el contexto regional. Según el análisis, esta confluencia epidemiológica, sumada al alto flujo de viajeros, incrementa el riesgo de expansión de contagios, importación de casos, presión sobre los servicios de salud y la ocurrencia de complicaciones graves.

En el caso de la fiebre amarilla, se reporta una expansión hacia zonas sin antecedentes recientes de transmisión y una alta proporción de personas no vacunadas. Para el sarampión, las autoridades sanitarias advierten sobre la reemergencia en las Américas, con casos asociados principalmente a población sin esquemas de vacunación completos.



El dengue mantiene un comportamiento de brote en varias regiones del país, con aumento de casos con signos de alarma y dengue grave, mientras que la tosferina registra un incremento significativo, especialmente en menores de un año. A esto se suma el aumento estacional de infecciones respiratorias agudas, incluida la influenza y el COVID-19, favorecido por las aglomeraciones y los viajes.

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La alerta también incluye riesgos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, debido al consumo en espacios públicos, y al incremento de lesiones por siniestros viales durante periodos de alta movilidad.

Frente a este panorama, Asocepic reiteró la importancia de la vacunación, el uso de medidas de protección personal, la consulta oportuna ante síntomas y la adopción de prácticas seguras durante los desplazamientos. Asimismo, instó a las autoridades a fortalecer la vigilancia epidemiológica, garantizar la disponibilidad de servicios de salud y reforzar las estrategias de prevención en todo el territorio nacional.