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Blu Radio  / Salud  / Alerta epidemiológica nacional por aumento de enfermedades y movilidad en Semana Santa

Alerta epidemiológica nacional por aumento de enfermedades y movilidad en Semana Santa

Asocepic advierte sobre riesgos por fiebre amarilla, dengue, sarampión y enfermedades respiratorias ante el incremento de viajes y aglomeraciones en el país.

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