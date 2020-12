Anthony Fauci se vacuna contra COVID y considera probable que nueva variante haya llegado a EE.UU

El inmunólogo Anthony Fauci, asesor del gobierno de Estados Unidos, fue vacunado el lunes contra el covid-19 junto con otros altos funcionarios y seis trabajadores de la salud en un evento en los Institutos Nacionales de Salud transmitido en vivo.

El experto, ampliamente respetado, dijo: la inoculación fue "una señal para el resto del país de que tengo extrema confianza en la seguridad y eficacia de esta vacuna".

"Quiero alentar a todo aquel que tenga la oportunidad a que se vacune, de modo que podamos tener un manto de protección en el país que ponga fin a esta pandemia", agregó.

Fauci, de otro lado, consideró que se debe asumir que la nueva cepa más contagiosa del coronavirus está en el país, ya que no sería una sorpresa que con la expansión que ha tenido en Reino Unido haya superado sus fronteras.

En una entrevista con el programa matinal "Good Morning America", el director del Centro Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas aseguró que es "ciertamente posible" que la cepa detectada en Reino Unido ya esté en Estados Unidos.

"Cuando se da el nivel de contagio que ha tenido lugar en el Reino Unido, uno debe asumir que ya está aquí, aunque no sería la cepa dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí", indicó Fauci, quien hoy recibirá la vacuna contra la covid-19 en un acto público.

Publicidad

Fauci recomendó no "sobreactuar" por la aparición de esta nueva cepa y consideró que las prohibiciones de viaje desde Reino Unido, que Estados Unidos no ha impuesto aún, pero sí los países europeos, son "draconianas". En su lugar, Fauci apoyó medidas como las propuestas por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de fortalecer los test a los viajeros procedentes de Reino Unido, pero no la de cancelar vuelos, que siguen llegando a diario a Estados Unidos procedentes, principalmente, desde Londres.